Le Costa Rica restait sur une raclée contre l’Espagne (7-0) lors de cette Coupe du Monde. Les coéquipiers de Keylor Navas, titulaire et capitaine, affrontent le Japon ce dimanche matin pour essayer de se relever et encore croire en une qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Mais cette rencontre ne s’annonçait pas facile. Les Japonais ont créé la surprise en s’imposant contre l’Allemagne lors de leur entrée en lice (1-2). Pour le Costa Rica, une défaite était synonyme d’élimination alors que la sélection nipponne pouvait se qualifier en huitième de finale en cas de succès et de faux pas de l’Allemagne ce soir contre l’Espagne.

Et finalement, ce sont Keylor Navas et ses partenaires qui ont su repartir de cette confrontation avec trois points dans la besace, leurs trois premières unités. Après un premier acte très serré et sans grande occasion de part et d’autre, c’est finalement le Costa Rica qui a fait la décision au meilleur des moments possibles. Après une erreur défensive, Fuller en profitait pour faire trembler les filets à dix minutes du terme. À noter les parades décisives de Keylor Navas, que ce soit au sortir des vestiaires ou en toute fin de partie. Grâce à ce succès, les Costariciens se relancent dans la course à la qualification. De leur côté, les Japonais, après un exploit retentissant devant l’Allemagne, rentrent quelque peu dans le rang.