Ce lundi, le Brésil fera face à la Suisse pour son deuxième match de phase de groupe de Coupe du Monde. Et à cette occasion, Tite et Marquinhos se sont présentés en conférence de presse.

Le Brésil a parfaitement su aborder sa première échéance de Coupe du Monde. Opposés à la Serbie, les hommes de Titel’ont emporté sur le score sec de 2-0. Auteur d’un doublé, dont une réalisation exceptionnelle, Richarlison a été le grand bonhomme de cette partie. De son côté, Neymar Jr est sorti sur blessure consécutivement à un choc à la cheville.

Les regrets de Tite

Ainsi, Neymar souffre d’une lésion ligamentaire au niveau de la cheville avec un petit œdème osseux. Il sera donc absent pour la rencontre face à la Suisse ce lundi. Selon diverses sources, notamment auriverdes, l’évolution de cette blessure irait dans le bon sens. Le voir retrouver les terrains qataris dès les huitièmes de finale ne serait, dans cette optique, nullement utopique. Présent devant la presse à la veille de la confrontation face aux Helvètes, le défenseur parisien, Marquinhos, a expliqué que son coéquipiers mettait tout en œuvre pour revenir le plus rapidement possible : « C’est une situation délicate et difficile. On a pris le temps d’appréhender cette blessure. Ney était triste. Il rêve de jouer cette Coupe du Monde. Il a eu cette blessure. On est avec lui et on se met à sa place. Après les examens effectués, il doit désormais travailler d’arrache-pied. Il est tout le temps avec le kiné. J’espère qu’il va vite récupérer, mais moralement ça va. Il garde l’espoir. Le mental est capital pour récupérer. Il est confiant pour sa reprise. »

Lui aussi présent en conférence de presse d’avant-match, Tite a également évoqué le cas de Neymar Jr. Après la blessure de son joueur phare, il s’est ainsi morigéné, jugeant ne pas l’avoir fait sortir à temps : « Je ne me suis pas rendu compte qu’il était blessé. D’autant plus qu’il a participé après sa blessure à une action qui nous a permis de marquer un but. C’est une erreur de ma part. Je m’en veux beaucoup. Je le regrette. J’aurais dû plus faire attention. »