Ce soir à 21h (en intégralité sur Canal Plus Décalé), le Stade Brestois et le PSG s’affronteront dans le cadre de l’ultime journée de Ligue 1 de la saison 2020-2021. Les deux formations auront des objectifs différents. Éviter la place de barrage pour les Brestois et soulever le titre de champion pour les Parisiens. Mais avant tout, les Parisiens devront éviter la défaite pour ne pas être sous la pression de l’AS Monaco, troisième (77 pts) à deux points du club de la capitale. Pour cette rencontre au Stade Francis Le Blé, Mauricio Pochettino pourra compter sur les retours de suspension de Presnel Kimpembe et Neymar Jr. Alors comment sentez-vous cette ultime journée de Ligue 1 ? Annoncez votre pronostic ici.

Mercredi, le PSG s’était imposé face à l’AS Monaco (2-0) en finale de Coupe de France grâce à des réalisations de Mauro Icardi et Kylian Mbappé. Un score annoncé ici par kress93, ludal, Roberto Sedinho, Tefehh et magicnene10. Félicitations !