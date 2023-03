Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Brestois 29, à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Et Christophe Galtier devra se passer de quelques éléments pour ce match.

Le PSG n’aura pas le temps de gamberger. Quelques jours après son élimination en Ligue des champions, le leader du championnat ne devra pas se manquer sur la pelouse du Stade Brestois 29, 15e de Ligue 1 et à la lutte pour son maintien. Et pour cette rencontre, Christophe Galtier devra composer avec une défense décimée.

Hakimi, Marquinhos et Mukiele forfaits

En plus de Presnel Kimpembe et Neymar Jr, forfaits jusqu’à la fin de la saison, le PSG ne pourra pas compter sur Marquinhos, Achraf Hakimi et Nordi Mukiele pour le déplacement dans le Finistère. Sorti sur blessure face au Bayern Munich, le capitaine parisien souffre au niveau des muscles abdominaux et sera indisponible au moins 10 jours. Le Brésilien devrait également manquer la réception du Stade Rennais, le 19 mars prochain. Concernant Nordi Mukiele, il restera en soins après une douleur aux ischios-jambiers. Enfin, le latéral marocain est victime de douleurs musculaires et reprendra le chemin de l’entraînement collectif la semaine prochaine. Voici ci-dessous le point médical du PSG.

Le point médical du PSG