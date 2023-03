Brest / PSG – Les notes des Parisiens

Ce samedi soir, le PSG s’est imposé au finish face au Stade Brestois (2-1) grâce à une réalisation de Kylian Mbappé. Une bonne opération qui cache cependant une nouvelle prestation indigente des Rouge & Bleu.

Trois jours après son élimination en Ligue des champions, le PSG retrouvait son quotidien avec la 27e journée de Ligue 1 face au Stade Brestois. Et les joueurs de Christophe Galtier ont arraché la victoire dans les dernières minutes (2-1) grâce à une réalisation de Kylian Mbappé. Cependant, la prestation des Parisiens laisse une nouvelle fois à désirer.

Les notes des Parisiens

Donnarumma 5 – Pembélé 3, Danilo 5.5, Ramos 4, Nuno Mendes 6 – Zaïre-Emery 5, Verratti 4.5, Ruiz 3 – Soler 6 – Messi 3.5, Mbappé 5.5

Le fait du match : Mbappé en sauveur

Comme souvent ces derniers mois, Kylian Mbappé a été le sauveur du PSG. Pourtant, l’international français n’a pas livré une grande prestation face au club du Finistère. Malgré sa performance sans éclat, le buteur du PSG est impliqué dans les deux buts de son équipe. C’est sur sa frappe mal repoussée par Marco Bizot que Carlos Soler ouvre le score en première période. Et alors qu’on se dirigeait vers un match nul, le champion du Monde a délivré les siens dans les dernières minutes. Son 19e but en 23 matches de Ligue 1 cette saison et le 3000e de l’histoire du PSG en première division.

Une bonne opération comptable mais une mauvaise prestation

Après son revers en Ligue des champions, une réaction était attendue de la part des Parisiens, qui restaient sur trois victoires d’affilée en Ligue 1. Et les joueurs de Christophe Galtier ont dû attendre les dernières minutes pour s’imposer face au 15e du championnat. Une excellente opération comptable pour conserver leur avance en tête du championnat. Cependant, la prestation collective des champions de France en titre a une nouvelle fois déçu. Entre manque de précision dans le dernier geste, inefficacité offensive et aucune cohérence dans le jeu, les Parisiens n’ont pas mis les ingrédients nécessaires pour remporter sereinement cette rencontre. Heureusement pour les Rouge & Bleu, Nuno Mendes et Lionel Messi ont su parfaitement ajuster leur dernière passe avant le but de Kylian Mbappé.

Et cette victoire peut avoir son importance dans la course au titre. Avec des prochaines rencontres intenses (Rennes, OL, Nice et Lens), une perte de points au Stade Francis Le Blé aurait pu donner de l’espoir aux poursuivants. Désormais, le club parisien compte provisoirement 11 points d’avance (66 pts) sur son dauphin et pourra regarder sereinement les rencontres de l’OM (55 pts), l’AS Monaco (51 pts) et le RC Lens (51 pts), ses plus proches poursuivants au classement.

🗣️ | Warren Zaire-Emery pour Canal+ :



“On marque à la dernière minute, ça montre qu’on est une équipe solidaire et qu’on donne tout jusqu’à la fin !” 🇫🇷🌟#SB29PSG pic.twitter.com/l0cOEROatx — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 11, 2023

Un manque de sérénité en défense

En 16 matches disputés toutes compétitions confondues en 2023, le PSG a seulement gardé ses cages inviolées à trois reprises (Angers et l’OM en Ligue 1 et le Pays de Cassel en Coupe de France). Sur les autres matches, le club parisien a souvent affiché une certaine fébrilité. Sur les rares offensives brestoises, un manque de sérénité était présent dans l’arrière-garde parisienne, trop souvent prise de vitesse à l’image de Sergio Ramos et Timothée Pembélé sur le but égalisateur de Franck Honorat.