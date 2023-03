Nuno Mendes réfute un manque d’envie du PSG contre Brest

Le PSG a attendu la dernière minute de son match contre Brest pour s’offrir la victoire et prendre provisoirement 11 points d’avance sur Marseille. Titulaire dans le couloir gauche de la défense, Nuno Mendes a été l’un des Parisiens les plus dangereux ce soir. L’international portugais estime que son équipe est focalisée sur la quête d’un nouveau titre de champion de France.

« Non, on sait que tous les matches ne sont pas faciles. Il y a des matches difficiles dans ce championnat. Dans ce genre de match, le plus important c’est d’avoir les trois points. On a gagné, Kylian a marqué le but de la victoire, on est très content, assure le numéro 25 du PSG pour Canal Plus. Manque de motivation ? Non, on ne manquait pas de motivation. On était très motivé pour jouer ce match. On a débuté la seconde période pour gagner cette rencontre parce que l’on est le PSG. On a fait ce que l’on avait à faire pour gagner le match. On a réussi à gagner et on a eu les trois points. Difficile de retrouver la motivation ? Oui, mais on est déjà focalisé sur le championnat. La Ligue des Champions , c’est terminé, maintenant il faut se concentrer sur le championnat. Il y a plein de matches qui arrivent et on doit donner le meilleur de nous-mêmes. »