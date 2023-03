Pour son retour à la compétition après l’élimination contre le Bayern Munich, le PSG s’est imposé dans les dernières minutes contre Brest ce soir (1-2) dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Au micro de Canal Plus, Christophe Galtier a expliqué que son équipe méritait de remporter cette rencontre.

« Beaucoup de solidarité de la part de l’ensemble de l’effectif »

« Évidemment que cela peut paraître cruel pour Brest, se prendre un but à la 92e minute mais quand même dans le match, je crois que l’on a sept situations très favorables. Brest a mis un très beau but en transition mais dans l’ensemble des situations, je pense que l’on mérite de marquer au moins deux buts. On les a marqué. Les gens peuvent dire que c’est une petite victoire mais mois je dis que c’est une victoire. Elle est importante trois jours après la déception. Il y a eu une remobilisation générale, tout n’a pas été parfait mais je le répète, il y a eu beaucoup de situations favorables, analyse le coach du PSG à l’issue de la rencontre. Il ne faudrait pas l’occulter avec ce but à la 92e. Brest c’est beaucoup plus livré en seconde période. Évidemment, cela donnait des espaces et donner des ballons dangereux. Je trouve que l’on a défendu intelligemment dans la surface de réparation. […]On savait que l’on allait avoir des opportunités sur des transitions aussi. Mes joueurs vont reprendre le dessus après l’élimination ? Ils l’ont déjà fait. Venir gagner trois jours après notre déception face au Bayern, il y a la bagarre pour le titre. C’est très très important pour tout le monde. Mais les joueurs ont répondu présent dans un contexte pas favorable. L’emporter était la chose la plus importante et j’ai trouvé beaucoup de solidarité à un certain moment, quand il y a eu un peu de fatigue. Il y a eu beaucoup de solidarité de la part de l’ensemble de l’effectif. »

« Il faut aller chercher ce titre »

Le coach du PSG qui a ensuite été questionné sur l’unité qu’il avait avec ses dirigeants à la suite de l’élimination contre le Bayern Munich. Une unité avec mes dirigeants ? Oui. Je parle tous les jours avec ma direction. Luis Campos est à mes côtés tous les jours. Le président est très présent. On a à finir une saison, aller chercher ce titre. Evidemment qu’il y a cette déception mais il faut aller chercher ce titre. N’ayez aucun doute sur l’unité. Je suis un entraîneur qui, avec l’équipe, va se battre pour ce onzième titre.«