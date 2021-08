Brest/PSG : Les notes des Parisiens

Après deux victoires contre Troyes et Strasbourg le PSG était en Bretagne pour reprendre provisoirement la tête du championnat de France. Face à un SB29 qui lui réussit historiquement bien, la victoire était exigée. Mauricio Pochettino a décidé de titulariser le champion d’Europe, Marco Verratti et aussi le retour de Gana Gueye après s’être remis du Covid. L’attaque était composé de Mbappé, Icardi et Wijnaldum en soutien.

Les Parisiens frappent fort dès le début de la rencontre avec de multiples occasions crées par Kylian Mbappé, Mauro Icardi ou encore Marco Verratti, mais la différence est venue d’Ander Herrera qui reprend de volée – un ballon repoussé – depuis l’entrée de la surface et trompe Bizot pour la première fois de la soirée. 13 minutes plus tard, c’est Kylian Mbappé qui marque son premier but de la saison de la tête…chose inhabituelle ! Mais à chaque fois que les Rouge & Bleu inscrivent deux buts, ils en encaissent un… Et grâce à une talonnade malicieuse de Romain Faivre, Honorat croise bien son tir face à un Navas pas exempt de tout reproche.

En deuxième mi-temps, Idrissa Gueye marque un des buts de l’année grâce à un missile de 40 mètres qui permet au PSG de mener 3-1… Mais les Bretons ne perdent pas espoir et font à nouveau la différence grâce à Mounié. À noter la nouvelle passe décisive de Romain Faivre (86e). Les hommes de Pochettino souffrent en fin de match mais Angel Di Maria donne de l’air à ses coéquipiers en contre-attaque et un jeu à deux avec Hakimi. Son petit lob donne la victoire au Paris Saint-Germain pour la troisième fois en autant de rencontres. Rendez-vous dimanche prochain du côté de Reims avec très certainement le retour de Neymar Jr et surtout les grands débuts de Leo Messi (20h45).

Les notes de Canal-Supporters : Navas 6 / Hakimi 7 / Kehrer 6 / Kimpembe 5 / Diallo 4 / Wijnaldum 5 / Gueye 6,5 / Herrera 6.5 / Verratti 6,5 / Mbappé 6.5 / Icardi 4,5

