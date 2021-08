Les chiffres avant SB29 / PSG

Le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Brestois 29 pour ce qui sera le premier match de la 3ème journée de Ligue 1, coup d’envoi ce vendredi à 21h. Et à quelques heures de cette partie, qui verra le retour de plusieurs internationaux côté PSG, le club parisien a partagé quelques chiffres liés au passif entre ces deux équipes via son site officiel. C’est ainsi la 38e confrontation entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois. Pour le bilan, c’est le club francilien qui s’en sort nettement le mieux avec 21 succès, 12 nuls et 4 petites défaites. En outre, Paris reste sur une impressionnante série de 21 matches sans défaite, dont 9 victoires consécutives. La dernière fois que les Bretons se sont imposés face à leurs homologues parisiens c’était le 26 janvier 1985. Mieux, le PSG n’a plus perdu au stade Francis Le Blé depuis 12 rencontres.