Trois victoires en trois matches et une place de leader provisoire en Ligue 1. Le PSG est revenu de son déplacement dans le Finistère en assurant l’essentiel. Victorieux 4-2 face au Stade Brestois 29, les joueurs de Mauricio Pochettino ont pu compter sur un but d’Ángel Di María en fin de match pour s’assurer la victoire à Francis Le Blé. De retour à la compétition après avoir contracté la Covid-19, Idrissa Gueye a réalisé une bonne prestation avec un but à la clé. Au micro d’Amazon, l’international sénégalais est revenu sur sa performance et son positionnement.

Un retour parfait (une victoire et un but)

Gueye : “Oui, c’est une soirée presque parfaite. Je suis content de faire mon retour après un passage avec le Covid-19 où je suis resté chez moi sans m’entraîner. C’était important aujourd’hui de retrouver le terrain, les amis et de gagner ce match-là.”

Son but

Gueye ; “Ce sont des frappes que je travaille souvent lors des entraînements individuels. Ça vient automatiquement en match quand on a l’habitude de le faire à l’entraînement. C’est ce que j’ai fait ici, c’est venu instantanément. Je n’ai pas réfléchi et j’ai frappé. Aujourd’hui, j’ai la chance de marquer.”

Son ressenti sur le poste de sentinelle dans le 4-4-2 en losange

Gueye : “Je pense que j’ai l’habitude de jouer à ce poste-là et je m’adapte à l’équipe et à ce que demande le coach. Aujourd’hui, j’étais celui qui était le plus bas dans le losange et c’était bien. On a réussi à bien se trouver et surtout bien défendre quand le ballon était sur le côté ou quand les attaquants perdaient le ballon. Le plus important est de travailler dans tous les systèmes et essayer d’être prêt au fur et à mesure de la saison.”