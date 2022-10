Hier soir, le PSG s’est imposé contre Marseille en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Les deux équipes ont offert une belle partie et le score aurait pu être tout autre sans les grandes performances des deux gardiens. Bruno Germain, ancien joueur des deux équipes, a salué le travail de Christophe Galtier lors de ce Classique.

« Franchement, je ne me suis pas embêté. C’était un bon match, agréable à suivre, ça allait d’un but à l’autre, savoure Bruno Germain pour l’Equipe. L’OM a essayé de jouer très haut et s’est fait prendre sur un contre, avec un ballon en profondeur, comme le PSG sait très bien le faire avec ses attaquants. J’ai vu aussi deux très bons gardiens. Un système avec quatre défenseurs ? Je trouve ça mieux. Parfois, quand les attaquants ne font pas le petit effort de replacement, cela met en difficulté les deux milieux qui prennent le bouillon. L’équipe est plus équilibrée en 4-3-3. Vitinha a été très bon ce soir, Marco Verratti un peu moins. Mais Galtier avait bien préparé son match. Il savait que l’OM jouerait haut avec un milieu renforcé. Il s’est adapté. C’est aussi sa victoire. »

« Donnarumma deviendra l’un des meilleurs gardiens du monde«

Bruno Germain qui a aussi salué la performance de Gianluigi Donnarumma et la MNM. « Donnarumma a une prestance, un physique exceptionnel et malgré son gabarit impressionnant, il va aussi très vite à terre. Mentalement, il est très fort même si c’est un jeune gardien. Il l’a montré en serrant les dents après sa petite blessure. S’il n’est pas encore l’un des meilleurs gardiens du monde, il le deviendra. La MNM ? Ils ont été bons. Messi à la baguette a encore été exceptionnel. Dès qu’il a le ballon, tout le monde bouge parce que les autres savent qu’il va le mettre au centimètre près. Neymar était très bien physiquement. Mbappé a peut-être été un peu moins en réussite. Mais le PSG a une attaque extraordinaire. C’est ce qu’il manque à l’OM.«