Hier soir, le PSG s’est imposé contre Marseille en clôture de la 11e journée au Parc des Princes (1-0). Présent dans l’enceinte parisienne, Victor Wembanyama (18 ans) – grand fan des Rouge & Bleu – nouveau phénomène du basket mondial appelé à être le futur numéro 1 de la Draft de la NBA explique admirer Kylian Mbappé.

« Je me rends compte qu’on a énormément de points communs. Kylian est le joueur qui m’inspire le plus si on parle de football. C’est quelqu’un en qui je me retrouve beaucoup, assure Victor Wembanyama pour PSG TV. Néanmoins, je veux être original et tracer ma propre voie. Je suis fan de foot depuis toujours. J’en ai moi-même fait il y a quelques années. J’étais gardien de but. Maintenant que je joue en région parisienne (au Mets 92 de Boulogne-Levallois, ndlr) c’est un rendez-vous presque hebdomadaire pour moi de venir voir le PSG. »