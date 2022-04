Pedro Miguel Pauleta a terminé sa carrière au PSG. L’attaquant portugais (48 ans) a passé cinq ans chez les Rouge & Bleu (2003-2008) et a été pendant quelques années le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale (109 buts). Il a marqué des buts mythiques dont plusieurs face à Marseille. À deux jours du Classico – au Parc des Princes – dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1, l’Aigle des Açores s’est confié à PSG TV. Extraits choisis.

Comment un joueur du PSG doit aborder le classique ?

« Un match contre Marseille est toujours un match spécial. Spécial pour les joueurs et encore plus pour les supporters. On le sent dès le début de la semaine durant les entraînements, dans la ville, partout. Tu sens que les supporters sont différents, que l’équipe est différente pendant la préparation. C’est toujours un match à part, un match que tu veux absolument gagner. Tu veux marquer des buts, tu veux briller pour le public, le club, Paris !«

Marquer contre Marseille, quelque chose de spécial ?

« Pour moi, c’était toujours particulier et important de marquer contre Marseille. Je me rappelle très bien de mon premier match au Parc contre eux, en 2004. J’avais marqué. Tu sais l’importance qu’a ce match, pour tout le monde. C’est le grand classique de l’année pour le football français ! C’est le match qui compte le plus pour nos supporters. Et moi, j’ai eu cette chance de souvent marquer pendant ces rencontres.«

Un autre très bon souvenir contre l’OM ?

« Il y a cette finale en Coupe de France en 2006, que l’on gagne contre Marseille. C’est un trophée, c’est un titre pour le club et en plus, contre l’OM. Et même si je n’ai pas marqué lors de ce match, soulever cette Coupe de France comme capitaine du Paris Saint-Germain ce soir-là, c’était vraiment quelque chose d’inoubliable.«

Quel joueur actuel m’impressionne le plus ?

« Aujourd’hui, il est quand même très difficile de ne pas évoquer Mbappé, ce jeune joueur parisien avec un talent énorme. Mais je n’aime pas parler des individualités. Pour moi, ce qui compte, c’est l’équipe, le groupe, le staff, les supporters. Le plus important, c’est le Paris Saint-Germain !«

Son pronostic

« Le plus important, c’est de gagner ce match. Pour nous rapprocher du titre de champion de France. Le club doit continuer à engranger des titres, à grandir. Allez, je vais dire 2-0.«