Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG défie – au Parc des Princes – Marseille dans le cadre du choc de la 32e journée de Ligue 1. Après le match nul (0-0), les deux équipes se retrouvent pour la deuxième fois demain. Devant son public, le club de la capitale voudra s’imposer face à son rival de toujours pour prendre encore plus le large sur son adversaire du soir et se rapprocher du titre de champion de France, le 10e de son histoire.

Ce samedi matin, les joueurs du PSG s’entraînaient une dernière fois – au Camp des Loges – pour peaufiner les derniers réglages. Une séance dont on a pu suivre les 15 premières minutes. Et comme lors des séances précédentes, Keylor Navas et Angel Di Maria ont pu participer à l’entraînement collectif. Revenus blessés de leurs sélections, les deux Sud-Américains postulent pour une place dans le groupe pour demain. Ce ne sera pas le cas de Abdou Diallo (adducteurs), Ander Herrera (oeil) – qui poursuit son entraînement individuel -, Layvin Kurzawa (lombalgie et mollet), Julian Draxler (ménisque) et Leandro Paredes (pubalgie, saison terminée), qui n’étaient pas sur la pelouse avec leurs coéquipiers. Comme depuis plusieurs mois, les titis étaient aussi-là. Ismaël Gharbi – blessé depuis quelques semaines, était aussi présent à l’entraînement ce matin.