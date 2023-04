Présent sur la chaîne Twitch de l’ancien buteur italien Cristian Vieri, Bobo TV, Gianluigi Buffon a encensé Thiago Motta. Un joueur qui l’a réellement impressionné.

Thiago Motta a été un joueur capital durant son passage au PSG (2012-2018). Pour preuve, depuis sa retraite, le PSG n’a pas su le remplacer et l’entrejeu parisien est à la peine depuis. Et cela pour une raison très simple : l’actuel coach de Bologne en Serie A était un joueur spécial. Ce n’est pas Gianluigi Buffon qui dira le contraire.

Gianluigi Buffon encense Thiago Motta

En effet, interrogé sur la chaîne Twitch Bobo TV, Gigi Buffon a été interrogé sur les joueurs les plus techniques avec lesquels il a eu la chance d’évoluer. L’ancienne gloire de la Juventus, qui a eu le temps de côtoyer un nombre de joueurs impressionnant tout au long de sa très longue et riche carrière, cite des noms qui pourraient paraitre surprenants pour plusieurs observateurs. Mais surtout, il évoque un joueur bien connu des supporters du PSG, Thiago Motta. « Les six joueurs italiens les plus forts sur le plan technique avec lesquels j’ai joué. Pas les plus forts, je parle sur un plan technique. Pour moi, sans les classer, je mets Andréa Pirlo, Totti, Del Piero, Roberto Baggio. Je mets Cassano et le sixième, je le dis parce que sûrement personne va s’en souvenir, mais selon moi, techniquement, il pouvait regarder tout le monde dans les yeux. C’est Antonio Di Natale. (…) Tu sais à quel moment j’ai compris qu’en Italie ils ne comprenaient rien ? Quand je jouais avec la sélection et qu’ils contestaient Thiago Motta, je me disais : non mais ces gens-là ne comprennent rien, que dalle, au football. Dans son rôle, c’est le joueur le plus fort et ils contestaient Motta. Non, non… »