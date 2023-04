C’est de notoriété publique, le FC Barcelone souhaite faire revenir Lionel Messi cet été. Une possibilité qui plaît tout particulièrement aux supporters blaugranas…

Le contrat liant Lionel Messi et le PSG prend fin en juin prochain. Pour l’heure, rien n’est encore acté quant à la suite qu’il donnera à sa riche carrière. Mais selon les derniers échos dans ce dossier, on se dirigerait toutefois vers un départ de la légende argentine libre de tout contrat. Même si, oui, comme on aime à le dire, tout va très vite dans le football…Une chose est certaine toutefois, car exposée par les dirigeants barcelonais à de multiples reprises, le club culé souhaite grandement voir son génie rentrer au bercail deux ans après. Une opération qui parait cependant légèrement délicate d’un point de vue financier.

Le Camp Nou réclame Lionel Messi

Malgré ce, les supporters blaugranas n’hésitent nullement, eux, à réclamer le retour de l’actuel numéro 30 du PSG. Ce lundi soir lors de l’opposition face à Girona en Liga, ces derniers ont une nouvelle fois scandé le nom de Messi dès la 10e minute de jeu. Une initiative sur laquelle s’est exprimé Xavi au sortir du match nul et vierge de sa troupe: « Les supporters sont contents du parcours mais nous n’avons pas encore remporté le titre. Léo génère de l’espoir. Ils scandent son nom depuis deux matches. voyons s’il reviendra. Nous sommes concentrés sur la fin de saison, nous devons gagner la Liga. »