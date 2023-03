Au PSG pendant seulement une saison, Gianluigi Buffon a tout de même été marqué par cette courte aventure parisienne. S’il a apprécié ce moment de sa carrière, le portier italien regrette fortement l’attitude des dirigeants.

À la recherche d’un gardien de haut niveau pendant plusieurs années, le PSG avait décidé de faire venir le très expérimenté Gianluigi Buffon lors de la saison 2018-2019 pour alterner avec Alphonse Areola. Mais cette expérience aura seulement duré une saison avant que l’Italien ne retrouve la Juventus et la Serie A. Et malgré cette courte aventure dans la capitale française, le portier de 45 ans, qui évolue aujourd’hui à Parme, a grandement apprécié sa vie à Paris mais regrette son départ, comme il l’a expliqué dans un entretien accordé à Bobo TV et rapporté par Le Parisien.

« Mon expérience à Paris a été la meilleure de ma vie. Je dois dire que mon départ a probablement été la plus grosse erreur de ma carrière. Pourquoi ? Ils m’ont dit ‘Gigi, nous sommes très heureux, mais tu ne commenceras pas en tant que titulaire en Champions League. Areola jouera’. Je me suis arrêté et je me suis dit que ce n’était pas juste. C’était une question de respect. Comment est-ce qu’on peut vous dire en mars que vous ne jouerez pas l’année suivante ? Qu’est-ce que c’est que ce jeu ? Ce n’est pas du sport (…) Au-delà d’un professionnel du plus haut niveau, je me sentais comme un homme satisfait, c’était la plus belle expérience. Aujourd’hui encore, mes enfants me demandent pourquoi nous avons quitté Paris. »

Les regrets de Buffon après l’élimination face à Manchester United en 2019

Surtout, Gianluigi Buffon a regretté l’élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions face à Manchester United en 2019 (victoire 0-2 à Old Trafford, défaite 1-3 au Parc des Princes). Une rencontre où le portier italien a été coupable d’une grosse erreur sur le deuxième but de Romelu Lukaku. « Le niveau de football que j’ai vu au PSG, je ne le reverrai jamais de ma vie. On avait le sentiment de jouer la Ligue des champions et de se dire qu’on allait la gagner cette année-là parce qu’on était plus forts que les autres. Je l’ai dit à ma femme, à mon agent. Il y avait De Gea, Lukaku et Rashford mais les autres étaient jeunes. Nous avons tout gâché, mentalement. C’est probablement le plus grand regret de ma carrière. Nous étions très forts, une méga équipe. »