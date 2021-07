Buffon : “La vérité, c’est qu’on ne pardonne rien aux meilleurs, on attend juste ton erreur”

Vainqueur de l’Euro 2020 avec l’Italie et élu meilleur joueur de la compétition, Gianluigi Donnarumma s’est récemment engagé avec le PSG jusqu’en 2026. Et pour cette exercice 2021-2022, l’international italien devrait être en concurrence avec Keylor Navas pour la place de titulaire. Après avoir validé le choix de Gigio Donnarumma, son compatriote et ancien Parisien – Gianluigi Buffon – a donné quelques conseils au gardien de 22 ans, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.

“J’ai fait une excellente saison à Paris. Mais j’ai commis cette erreur en Ligue des champions (face à Manchester United en 2019, ndlr). Elle a coûté cher, mais on n’a pas perdu 1-0, on a perdu 3-1. C’était une mauvaise soirée pour tout le monde (…)En réalité, je marche sur un terrain glissant depuis que j’ai 17 ans. C’est arrivé à la Juventus, au PSG et ça arrivera à Parme (club qu’il a rejoint cet été). La vérité, c’est qu’on ne pardonne rien aux meilleurs, on attend juste ton erreur. Ça arrivera aussi à Donnarumma, mais il devra rester calme parce qu’il est si fort“, a déclaré Gianluigi Buffon dans des propos traduits par Foot Mercato. “Je veux seulement qu’il soit bon et je l’apprécie, parce qu’il peut encore m’apprendre quelque chose. J’ai déjà étudié certaines choses de Gigio qui vont m’aider à m’améliorer dans les années qui me restent entre les poteaux. J’ai une telle sérénité que les prouesses des autres ne seront jamais un problème. Vous ne m’entendrez jamais dire : ‘Voyons si dans 25 ans, il sera aussi fort que moi’. J’admire les bons gardiens de but comme j’admire les phénomènes des autres sports, ils m’exaltent.”