Le Barça et Neymar mettent fin à leurs différents litiges judiciaires

Depuis son arrivée au PSG en 2017 en provenance du FC Barcelone, Neymar Jr et le club catalan ont souvent été lié aussi bien sur le plan sportif que sur le terrain judiciaire, notamment au sujet de nombreuses plaintes concernant des primes. Après plusieurs années de conflits entre les deux parties, le club catalan a confirmé un accord avec l’international brésilien pour mettre fin à ces différents litiges judiciaires, comme précisé dans un communiqué.

“Le FC Barcelone informe qu’il a clos à l’amiable le litige social et civil qu’il avait ouvert avec le joueur brésilien Neymar da Silva Santos Júnior. Ainsi, le Club et le joueur ont signé un accord transactionnel pour mettre fin aux procédures judiciaires qui étaient pendantes entre les deux parties : trois actions en justice prud’homales et une procédure civile. Neymar était un joueur du FC Barcelone de la saison 2013/14 à 2016/17. Plus tard, il a signé pour le Paris Saint-Germain, une équipe dans laquelle il joue toujours.” Pour rappel, Neymar Jr a récemment prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2025.