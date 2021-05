Buffon : “L’expérience au PSG a été très belle”

Gianluigi Buffon à 43 ans et ne veut pas encore raccrocher les gants. La légende italienne sera libre de tout contrat le 30 juin prochain, la Juventus Turin ayant décidé de ne pas prolonger son contrat. Le portier italien se verrait bien refaire une expérience à l’étranger, comme celle au PSG en 2018-2019 qui l’a enrichie humainement.

“Là où tu me verras honnêtement je n’ai toujours pas la moindre idée, même si tout me pousse à quitter l’Italie, car au final l’expérience au PSG a été belle pour moi, je me suis enrichi humainement et sportivement. Je me suis senti une meilleure personne, savoure Buffon dans une interview accordée à GQ Italie. Et puis si je veux continuer à progresser en tant qu’homme, je dois essayer d’avoir un autre type d’expérience qui n’est pas en Italie, parce que juste l’idée d’apprendre une autre langue, d’entrer en contact avec d’autres personnes et de surmonter les difficultés de tout genre, ce sont toutes des étapes qui vous donnent beaucoup de sécurité. Et je sens que je vais bien quand je comprends que je fais quelque chose pour m’améliorer en tant que personne et pas seulement en tant que joueur.“