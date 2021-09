Âgé de 43 ans, Gianluigi Buffon évolue actuellement à Parme, son premier club en professionnel (1995-2001). Entre ses nombreuses années à la Juventus Turin (2001-2018 et 2019-2021), le portier italien a vécu sa seule expérience à l’étranger au PSG. L’ex-international italien a disputé 25 matches avec les Rouge & Bleu. Il était notamment titulaire lors du naufrage et l’élimination face à Manchester United en huitième de finale retour de Ligue des champions (1-3) en 2019. Dans un long entretien à beIN SPORTS, Gianluigi Buffon est revenu sur cette désillusion face aux Red Devils.

« Le match de Ligue des champions contre Manchester, c’est l’un des plus grands regrets de ma carrière. Pour moi, ça a été un match déterminant quant à mon choix de quitter le PSG. Ça m’a fait énormément réfléchir et ça m’a poussé à partir de Paris. Et c’est vraiment dommage car même si nous n’étions pas aussi forts que le PSG d’aujourd’hui, j’avais déjà cette sensation qu’il y avait une énergie dans le vestiaire entre nous qui pouvait nous faire arriver jusqu’en finale. Je sentais qu’on avait une équipe forte. Ce ressenti d’un joueur expérimenté comme moi, à 40 ans, est fiable. Ce ne sont pas des paroles en l’air. Je me suis rendu compte que cette équipe était très forte et qu’on pouvait gagner. »

Dans cet entretien, Gianluigi Buffon affirme que le PSG a sûrement fait preuve d’arrogance suite à la victoire au match aller à Old Trafford (2-0) « Malheureusement sur ce match contre Manchester, on a commis beaucoup d’erreurs sur le terrain et même en dehors du terrain. Au bout du compte dans le sport comme dans la vie, quand tu es un peu arrogant et que tu penses que le match n’est pas si important que cela à cause de l’énorme avantage que tu as, tu es puni. C’est vraiment l’un des regrets le plus important de ma vie parce que moi aussi en tant que joueur expérimenté je devais transmettre un certain esprit. Je devais apporter un certain type de mentalité, mais peut-être que dans ce match j’ai pu me laisser emporter par trop de sérénité en pensant que le match était déjà gagné. Et ça, je le regrette. »