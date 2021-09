Juan Bernat : la gauche reprise en main

Après plus d’un an d’absence, Juan Bernat a effectué son retour à l’entraînement il y a quelques semaines et devrait bientôt figurer dans le groupe des Rouge & Bleu. Une bonne nouvelle pour le latéral gauche. Notre journaliste Raphaël Hassine est revenu sur l’année compliquée de l’Espagnol de 28 ans, son prochain retour ainsi que son importance en Ligue des champions.

Un vieil ami perdu de vue. Une vieille connaissance croisée au hasard dans la rue après des années de séparation. De touchantes retrouvailles. “Qu’est-ce que tu deviens ?” disait ATK. Bonheur de retrouver des personnes dont on était séparé. Bonheur de retrouver Juan Bernat sur un terrain de football.

Maudit match contre le FC Metz

La saison 2020-2021 du Paris Saint-Germain débute très mal avec deux défaites contre le RC Lens et l’Olympique de Marseille. La pire entame du club depuis 1978. Juan Bernat est titulaire pour ces deux matchs sur le côté gauche de la défense parisienne. Thomas Tuchel sort son latéral à deux reprises en fin de match : remplacé par Mitchel Bakker contre le club nordique et remplacé par Layvin Kurzawa contre le rival marseillais (les prémices de la catastrophe). Le 16 septembre 2020, le club de la capitale accueille le FC Metz avec une obligation de victoire. Les Lorrains se sont également inclinés à deux reprises en ce début de Championnat. L’entraîneur allemand opte pour un 4-3-3 avec le quatuor Bakker, Diallo, Marquinhos et Dagba en défense. Les absents sont nombreux pour ce choc de bas de classement : Neymar, Kurzawa, Paredes (suspendus), Mbappé (Covid-19), Florenzi (non qualifié) ainsi que Kehrer et Verratti (souvent absents).

En première mi-temps, la possession et les occasions sont parisiennes mais les joueurs de Thomas Tuchel ne parviennent pas à marquer leur premier but de la saison. Juan Bernat remplace Mitchel Bakker à la 63ème minute de jeu. Ses 23 petites minutes passées sur la pelouse du Parc des Princes coûtent chères… Le Paris Saint-Germain perd son latéral gauche espagnol sur blessure et termine la rencontre à 9. Le numéro 14 est victime d’une rupture isolée du ligament croisé antérieur du genou gauche. Son absence est estimée à six mois (c’est c’la oui !).

Alexandre Oukidja écœure les joueurs parisiens avec de belles parades mais craque à la dernière seconde (comme un air de déjà vu, non ?). Julian Draxler marque de la tête à la 93ème minute et offre la victoire à son équipe. La saison est lancée. La victoire est amère. Juan Bernat blessé, Layvin Kurzawa suspendu, Abdou Diallo suspendu, Mitchel Bakker… c’est la m***e !

Bernat absent, la gauche en détresse !

Thomas Tuchel puis Mauricio Pochettino alternent entre Layvin Kurzawa, Abdou Diallo et Mitchel Bakker lors de la saison 2020-2021. Ce trio est le plus faible de l’ère QSI à ce poste. Maxwell est un lointain souvenir. Yuri Berchiche aime le club à distance. Lucas Digne nous manque. Des prières s’organisent pour la guérison de Juan Bernat. En vain.

Le défenseur espagnol s’engage avec le Paris Saint-Germain le 31 août 2018 et entre dans le cœur des supporters le 28 novembre 2018. Juan Bernat marque le premier but parisien contre le FC Liverpool au Parc des Princes (2-1) et entre dans la légende. Le latéral gauche brille pour sa première saison en Rouge et Bleu : 41 matchs toutes compétitions confondues et 4 buts inscrits dont 3 en Ligue des Champions.

Juan Bernat aime la Ligue des Champions. L’Espagnol régale encore sur la scène européenne lors de sa deuxième saison parisienne. Le gaucher offre deux passes décisives contre le Real Madrid lors de la phase de groupes, marque contre le Borussia Dortmund en huitième de finale puis contre le RB Leipzig en demi-finale. Ses deux seuls buts de la saison. Malheureusement, une blessure au mollet l’écarte des terrains plusieurs semaines entre janvier et février. L’ancien joueur du Bayern Munich dispute 32 matchs au cours de cette saison perturbée par le Covid-19.

Juanito revient parmi les siens !

Juan Bernat entame sa quatrième saison au Paris Saint-Germain. Le joueur âgé de 28 ans est sous contrat avec le club francilien jusqu’en juin 2025. Son retour imminent dans l’effectif est annoncé par la presse. Malheureusement, Señor Europa ne figure pas dans la liste du club pour la première phase de la Ligue des Champions. Sauf catastrophe, Juanito devrait retrouver son terrain de jeu préféré dès février 2022. Amen !

Le retour de Juan Bernat est synonyme d’un retour d’une vraie concurrence au poste de latéral gauche. Fin du bricolage. Abdou Diallo cesse d’être dépanneur. Layvin Kurzawa disparaît de l’effectif. Nuno Mendes et Juan Bernat se disputent le rôle de titulaire ! Que les choses sérieuses commencent !