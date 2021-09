Carlos del Cerro Grande arbitre de PSG / Manchester City

Ce mardi soir à 21 heures (Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG recevra Manchester City – au Parc des Princes – à l’occasion de la 2e journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Après un match nul face au Club Bruges (1-1), les Rouge & Bleu voudront réaliser une bonne opération face aux Citizens. Et ce dimanche, l’UEFA a dévoilé les arbitres de cette rencontre. Ce match sera dirigé par l’Espagnol Carlos del Cerro Grande. Il sera assisté par Pau Cebrián Devís et Roberto Alonso Fernandez. Santiago Jaime Latre sera le quatrième arbitre. Enfin,Juan Martínez Munuera et Christian Dingert officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Carlos del Cerro Grande arbitrera pour la première fois le club de la capitale en C1. Il a déjà dirigé cinq matches de Manchester City pour cinq victoires (BVB, Olympiakos, Dinamo Zagreb, Schalke 04 et Shakhtar Donetsk). L’arbitre de 45 ans a la gâchette facile en Ligue des champions. En 15 matches dirigés, il a distribué 49 cartons jaunes et 2 cartons rouges.