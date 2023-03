Prolongera ? Prolongera pas ? La situation de Lionel Messi est un sujet très discuté. Le joueur, enclin initialement à prolonger l’aventure avec le PSG, pourrait finalement plier bagages à l’issue de la saison.

Lionel Messi au PSG, c’est une histoire faite de hauts, mais surtout de bas. Car oui, si ses copies rendues sont bien plus intéressantes cette saison, son manque d’impact lors de grosses échéances questionne. Face au Bayern Munich par exemple, que ce soit à l’aller ou au retour, la Pulga n’a pas su jouer son rôle. Une élimination en huitièmes de finale de Ligue des Champions qui n’aurait toutefois nullement décidé la direction parisienne à réexaminer le bien-fondé d’une prolongation de l’Argentin.

Une réunion infructueuse entre Lionel Messi et Luis Campos ?

En effet, si certaines sources expliquent qu’une réflexion pourrait être menée à ce sujet, la tendance penche tout de même vers une proposition rouge et bleu. Néanmoins, en ce qui concerne le principal intéressé, The Athletic nous explique ce jour que les choses seraient assez floues. Une réunion aurait notamment eu lieu entre Lionel Messi, ses représentants et Luis Campos avant le huitième de final face au Bayern Munich. Un entretien qui n’aurait pas eu l’effet escompté selon le média britannique puisque l’ancien blaugrana se serait montré quelque peu dubitatif face au discours du décideur lusitanien. Pour prolonger, le gaucher attendrait ainsi certaines garanties sur le projet parisien. Des garanties que Luis Campos n’aurait pas su lui apporter. Les discussions devraient donc se poursuivre dans les semaines à venir. mais ce dossier parait de plus en plus flou à mesure que le 30 juin se rapproche.

Pour rappel, Lionel Messi possède une option au sein de son contrat qui pourrait l’étendre d’un an supplémentaire. Une option que seul lui peut décider, ou non, d’activer.

Le FC Barcelone explore les possibilités pour un retour de Messi

[MAJ 17h45] De son côté, Mundo Deportivo rapporte que le FC Barcelone explore toutes les solutions pour Lionel Messi. Même s’ils considèrent que le retour de l’Argentin reste compliqué, les dirigeants barcelonais n’ont pas jeté l’éponge pour autant. « Le club étudie un scénario dans lequel Leo adapterait son salaire à la réalité de la masse salariale du Barça en échange d’un pourcentage sur les nouveaux revenus qu’il générerait avec un retour très médiatisé. » Après le départ du joueur en 2021, le président barcelonais, Joan Laporta, continue de rêver à un retour de La Pulga dans son ancien club. Mais dans un contexte économique difficile, le club catalan chercherait le meilleur moyen de formuler une offre compétitive à l’actuel attaquant du PSG, surtout que ce dernier arrive en fin de contrat en juin prochain. « En tant qu’agent libre, Leo peut aspirer à un gros contrat, soit avec le PSG, son club actuel, soit avec une autre entité à forte capacité économique », rappelle MD.

À ce jour, un retour de Lionel Messi au FC Barcelone semble utopique, d’autant plus que sa relation avec le président, Joan Laporta, est toujours aussi complexe. Mais cela permettrait à l’Argentin de parfaitement terminer sa carrière professionnelle. Pour cela, l’attaquant de 35 ans devra revoir ses exigences salariales à la baisse. Surveillés de très près par LaLiga et le fair-play financier, les Azulgrana pourraient avoir trouvé une solution : « accepter de facturer un pourcentage de ce qu’il peut lui-même générer avec son retour. L’éventail est large, allant d’un pourcentage des bénéfices de son futur tribut (billetterie, droits de télévision, merchandising) aux bénéfices générés par les sponsors que son hypothétique retour au club attirerait. » précise Mundo Deportivo. Mais avant tout, reste à connaître la volonté de Lionel Messi et de sa famille pour la saison 2023-2024.