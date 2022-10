Buffon : « Le PSG, une des plus belles expériences de ma vie »

Ce mercredi 2 novembre (21h sur Canal +), le PSG affronte la Juventus Turin pour le dernier match des phases de poules de Ligue des Champions. C’est dans ce contexte que Gianluigi Buffon a accordé un entretien à nos confrères de l’AFP. L’occasion pour la légende italienne de parler du club de la capitale, la C1, mais aussi Donnarumma.

A 44 ans, Gianluigi Buffon reste infatigable et encore en activité. Actuellement blessé mais sous contrat avec Parme en Serie B, l’ancien portier du PSG (2018/2019), a choisi son camp pour la rencontre de ce mercredi opposant le club de la capitale à celui de la Vieille Dame : « La Juve, j’y ai passé ma vie, il y a inévitablement un lien fort, construit avec tout ce qu’on a vécu ensemble pendant vingt ans. Mais je garde aussi un souvenir particulier de Paris, de mes coéquipiers, des supporters. Cela a été l’une des plus belles expériences de ma vie en tant que footballeur et en tant qu’homme. Ce qui est dommage, c’est que ce match ne va pas compter tant que ça« . En effet, l’avenir en Ligue des Champions est scellé, les Bianconeri n’ont plus la possibilité de disputer les huitièmes de finales de C1. De son côté, c’est face à une Juve bien amoindrie que les hommes de Christophe Galtier devront préserver leur première place du groupe H.

« Tous les ans, ça paraît être la bonne«

Grand observateurs du football à travers le monde, Gianluigi Buffon a été spectateur de la performance XXL du PSG face au Maccabi Haïfa la semaine dernière. Une rencontre qui, dans les esprits, peut placer le Paris Saint-Germain comme grand favori à la victoire finale : « Je ne peux pas dire si c’est la bonne saison ! Tous les ans, ça paraît être la bonne. Paris, lors des sept ou huit dernières saisons, a toujours eu une équipe qui aurait pu gagner. Mais de là à y réussir, il y a des détails, qui parfois dépendent aussi de la chance. Mais tous les ans Paris part pour gagner« . Un enthousiasme autour des Rouge & Bleu qui contraste avec le constat du champion du monde 2006 sur la Juventus Turin : « C’est une saison très difficile et des blessures importantes ont compliqué les choses. Connaissant le football, je pense qu’on ne peut pas comprendre quel peut être le problème et quelle peut être la solution sans vivre dans le vestiaire et sans connaître les dynamiques entre l’entraîneur, les joueurs« .

Celui qui a disputé 25 rencontres en Rouge & Bleu lors de la saison 2018/2019, voit également son successeur du côté de la Squadra Azzura, Gianluigi Donnarumma, évoluer sous les cieux parisiens. Une évolution que Buffon voit d’un bon œil : « Il semble plus serein depuis qu’il est titulaire au PSG. C’était la bonne décision du club. Il progresse très bien, avec un très bon entraîneur des gardiens qui l’aidera à grandir. Etre titulaire te donne une plus grande force, ne pas se sentir sous examen à chaque match. Même si celui qui en pâtit, c’est Keylor (Navas ; NDLR), qui est aussi un très grand gardien, je suis désolé de le voir toujours sur le banc« .