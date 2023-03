Revue de Presse PSG : FC Nantes, Mbappé, Neymar, Hakimi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 4 mars 2023. Le match face au FC Nantes, record en vue pour Kylian Mbappé, une équipe mieux équilibrée sans Neymar ? Les dessous de l’affaire Achraf Hakimi.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au match de la 26e journée de Ligue 1 entre le PSG et le FC Nantes ce samedi au Parc des Princes (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360). Et les Rouge & Bleu comptent bien enchaîner une troisième victoire d’affilée en Ligue 1 pour arriver en confiance avant le 8e de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich (8 mars). Malgré sa mise en examen pour viol ce vendredi, Achraf Hakimi a affiché de la confiance lors de son retour à l’entraînement collectif avec ses coéquipiers. « Il n’est pas stressé, il est convaincu que la vérité va éclater, souffle-t-on en interne. Une forme de légèreté ? Le PSG soutient son joueur mais, au club, certains, face à la gravité des accusations et ses conséquences potentielles, s’étonnent de la décontraction affichée par le joueur », rapporte L’E. Pas la meilleure des manières d’aborder sereinement une rencontre capitale en Ligue des champions. S’il a apprécié la prestations de ses joueurs au Stade Vélodrome dimanche dernier, Christophe Galtier sait qu’il jouera son avenir mercredi prochain à l’Allianz Arena. Alors que Neymar sera forfait pour les deux prochains matches, le technicien français ne compte pas mettre au second plan la rencontre de cet après-midi face aux Canaris : « Il me semble très important de mettre une équipe très compétitive face à Nantes pour enchaîner une troisième victoire. Il n’y a pas la possibilité de faire une énorme rotation. Et même si l’effectif était au complet, la priorité aurait été au match de Nantes. On aura après quatre jours pour préparer le match du Bayern. » Pour cela, le coach parisien devrait aligner son 3-5-2 en espérant ne plus avoir de blessé.

Ce match face au FC Nantes peut aussi permettre à Kylian Mbappé de devenir l’unique meilleur buteur de l’histoire du PSG. Après avoir égalé le record d’Edinson Cavani (200 buts) face à l’OM, le numéro 7 des Rouge & Bleu a une belle opportunité qui se présente à lui ce samedi. « Un petit évènement pas si anecdotique puisque c’est l’une des motivations, parmi d’autres, qui l’avaient conduit à prolonger son aventure à Paris l’été dernier. » Très attaché à ce type de record, l’international français s’apprête à laisser un peu plus sa trace dans l’histoire du club. « Pour l’occasion, le club réfléchissait ces derniers jours à marquer le coup et à rendre hommage à son joueur au Parc des Princes, reste à savoir sous quelle forme précise (remise d’un trophée spécial ?). »

Le quotidien sportif évoque aussi les dessous de l’affaire Achraf Hakimi, mis en examen pour viol après des accusations d’une jeune femme. Rappel des faits, « le dimanche 26 février, une jeune femme de 24 ans s’est présentée dans un commissariat du Val-de-Marne pour dénoncer des faits de viol commis par le footballeur, en précisant ne pas vouloir porter plainte. Elle a raconté avoir fait connaissance d’Hakimi en janvier sur le réseau social Instagram et s’être rendue le samedi chez lui dans un VTC commandé par le joueur. » Selon les dires de la jeune femme, le latéral droit l’aurait embrassée et aurait commis des attouchements sans son consentement, avant de lui imposer une pénétration digitale. De son côté, le parquet de Nanterre s’est autosaisi de l’affaire et a discrètement ouvert une enquête préliminaire. Et les choses se sont accélérées ces trois derniers jours avec l’ouverture d’une information judiciaire, l’audition de la jeune femme et le placement en garde à vue d’Achraf Hakimi, « mis en examen dans la foulée et placé sous contrôle judiciaire, avec pour seule mesure l’interdiction d’entrer en contact avec la jeune femme. »

Le Marocain a pris le soin de faire des captures d’écran de leur discussion lorsque les faits ont été médiatisés. Les policiers ont également en main un deuxième fil de discussion entre l’accusatrice et son amie qui était venue la chercher devant la maison d’Hakimi. « Selon des sources concordantes, le contenu de ces messages, notamment certains qui ont été échangés avant la rencontre du samedi soir, apparaît beaucoup plus opaque aux enquêteurs, qui essaient encore d’en comprendre le sens. » Pour le moment, la jeune femme refuse tout dépôt de plainte, toute confrontation et n’a pas souhaité se soumettre aux examens médicaux et gynécologiques. « Des examens qui, selon une source proche du dossier, ne lui ont été proposés que mercredi, soit quatre jours après les faits. » Enfin, le PSG s’est dit « au soutien » de son joueur et a réitéré sa « confiance » en la justice.

Concernant le sportif, Achraf Hakimi souffrait ces derniers jours « de douleurs récurrentes, parfois intenses, aux ischios. » Une blessure datant de la Coupe du monde et qui l’a privé des deux derniers matches face au LOSC et l’OM. Il sera préservé face au FC Nantes ce samedi. Christophe Galtier compte bien sur son joueur pour le huitième de finale retour face au Bayern Munich. En plus de Nordi Mukiele, qui a ressenti une douleur à un mollet ces derniers jours, le club de la capitale doit aussi gérer et observer de près l’état athlétique d’Achraf Hakimi (et aussi sa gestion émotionnelle avec l’affaire le concernant).

De son côté, Le Parisien évoque cette rencontre face au FC Nantes ce samedi soir. Et les Rouge & Bleu comptent poursuivre sur leur bonne dynamique en enchaînant un troisième succès de rang avant le déplacement à Munich en Ligue des champions. Dans un contexte particulier, le PSG fera face à une équipe nantaise en confiance après une qualification en demi-finales de Coupe de France en milieu de semaine. « Une troisième victoire indiquerait que le cercle vertueux est réenclenché après les trois défaites d’affilée. » Elle augmenterait aussi la confiance des Parisiens avant le huitième de finale retour face au Bayern Munich. Pour cela, Christophe Galtier pourra s’appuyer sur son schéma tactique en 3-5-2 et sur Kylian Mbappé, qui reste sur deux doublés d’affilée et qui compte bien devenir l’unique buteur de l’histoire du club. « Le genre de morceau d’histoire qu’il aime croquer juste avant le grand exploit réclamé à Munich. »

Le quotidien francilien se demande aussi si l’absence de Neymar Jr n’est pas une aubaine pour le jeu du PSG. Selon Christophe Galtier, le Brésilien ne sera pas suffisament remis pour le match retour face aux Bavarois. La blessure à la cheville du numéro 10 « rebat les cartes sur le plan tactique et semble transformer certains joueurs. » Face à l’OM, le coach parisien est repassé à une défense à trois, avec un milieu renforcé avec une pointe basse et deux relayeurs et non une pointe haute comme pouvait l’être Neymar. Face au rival, les trois milieux (Marco Verratti, Vitinha et Fabian Ruiz) ont excellé dans la récupération et la projection. Et reproduire la même prestation face au Bayern Munich s’annonce comme le plan de bataille choisi par le technicien. En plus de ne vouloir prendre aucun risque avec l’état physique du Brésilien, le staff parisien était de toute façon parti dans l’idée « de commencer le match retour du Bayern sans Neymar même s’il avait été remis miraculeusement de sa blessure », rapporte LP. Surtout que l’association Messi-Mbappé fonctionne à merveille. Sans son coéquipier sud-américain, La Pulga « retrouve pleinement sa responsabilité de passeur, lui qui dispose d’une vision du jeu hors du commun, encore au-dessus de tous », tandis que Kylian Mbappé « est le point final d’une équipe organisée pour lui », ce qui devait être de base le projet initial lorsqu’il a prolongé l’été dernier. « En l’absence de Neymar, il devient plus aisé de construire un onze articulé autour d’un attaquant à la palette offensive aussi large. »

Dans cette configuration, ce PSG ressemble beaucoup à l’équipe de France de la Coupe du monde 2022 avec une équipe forgée autour des qualités du numéro 7. De plus, l’absence du Brésilien de 31 ans libère les deux recrues, Vitinha et Fabian Ruiz. « C’est aussi ce qu’il ressort d’une réunion entre le staff technique et les deux milieux de terrain 48 heures avant la rencontre au Vélodrome. » Après des échanges intenses, tout le monde a décidé de passer la vitesse supérieure. « Tout le monde s’est remis en cause. Il fallait remettre les têtes d’aplomb et leur faire comprendre de se bouger les fesses. Le travail a été fait en profondeur, une sorte de thérapie agressive où tous les aspects ont été abordés, y compris tactique et mental », explique un intime du camp des Loges.