Maintenant que le PSG a officialisé la prolongation tant attendue de Kylian Mbappé, les grandes manœuvres vont enfin pouvoir démarrer. Dans un premier temps, une refonte totale de l’organigramme devrait être opérée avec, dans le collimateur, Leonardo et Mauricio Pochettino.

Pour ce qui est du premier cité, il a officieusement été démis de ses fonctions ce samedi soir. Le directeur sportif auriverde ne devrait pas laisser son poste vacant très longtemps puisqu’un nom revient avec grande insistance depuis hier, celui de Luis Campos. Le Portugais, qui a déjà fait ses preuves du côté de l’AS Monaco et du LOSC, pourrait prendre les rênes de la stratégie sportive du club, mais pas que, dans les tous prochains jours.

Une annonce la semaine prochaine ?

En effet, ce dimanche, c’est Le Parisien qui évoque concrètement cette piste. Selon cette source, l’arrivée de Luis Campos serait en excellente voie., Mieux, les dirigeants aimeraient officialiser son arrivée la semaine prochaine. Le board du PSG, conscient des différents manquements au sein de l’organisation du club, compterait sur Campos pour remettre de l’ordre et du professionnalisme et ce, à tous les étages. De plus, le média francilien évoque le mercato. Plusieurs pistes seraient ainsi d’ores et déjà actives à l’instar de celles menant à Ousmane Dembélé et Aurélien Tchouameni. En revanche, le prochain mercato pourrait être fixé sur des éléments « moins bling bling » et plus tournés vers le collectif. En ce sens, il y a fort à parier que le dossier Paul Pogba, ouvert par Leonardo, ne connaîtra pas de suite.

Quatre recrues et un coach à dénicher

Le PSG aimerait enrôler à minima quatre joueurs durant le prochain mercato : un défenseur, deux milieux et un attaquants. Pour ce qui est des pistes au milieu, Le Parisien nous indique que Renato Sanches (LOSC) plait tout particulièrement à Luis Campos. Frenkie De Jong, qui pourrait demander son départ du FC Barcelone cet été, ne serait pas insensible à l’idée d’évoluer avec Kylian Mbappé l’an prochain, « un pôle d’attraction à lui tout seul », nous expose cette même source. Une autre tâche ardue attendra le décideur lusitanien : se séparer des indésirables. Le Parisien cite plusieurs noms comme ceux de Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Ander Herrera ou Colin Dagba.

Enfin, Luis Campos aura, par la suite, la charge de dénicher le coach idoine pour l’après Mauricio Pochettino. Le Parisien explique que la piste menant à Zinedine Zidane est bien sur la table, mais reste assez compliquée à conclure. Malgré « un intérêt réciproque » l’ancien coach merengue garde comme objectif principal l’Equipe de France. Le PSG devrait alors se pencher sur un technicien jeune, prometteur et au charisme certain, nous indique Le Parisien. Sans citer de noms précis, le journal souligne que Luis Campos aurait déjà quelques menues idées en tête.