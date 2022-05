Ce samedi soir, le PSG disputait sa toute dernière rencontre de l’exercice 2021-2022 dans son antre du Parc des Princes face au FC Metz. Une partie qui a vu les Parisiens s’imposer largement sur le score fleuve de 5-0. Aligné au coup d’envoi, Angel Di Maria a donc effectué son ultime apparition sous la tunique rouge et bleu.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celui-ci a eu le droit à un hommage digne de ce nom de la part de ses supporters. En plus de cela, l’international argentin a inscrit un but et délivré une passe décisive hier soir, de quoi parachever de la meilleure des façons son idylle parisienne. Ce dimanche après-midi, Angel Di Maria a posté un message très touchant via son compte Instagram pour faire ses adieux au peuple francilien : « Le jour que je ne voulais pas est arrivé. Ce jour où je dois dire au revoir. Paris restera ma maison pour la vie. Nous avons vécu avec ma famille sept années inoubliables. Dès le premier jour, nous nous sommes sentis comme à la maison. Je n’ai pas de mots pour remercier tous les gens du club, tous les Ultras et tous les fans. Je suis arrivé dans ce club par la grande porte et je suis parti par cette même porte. Les larmes de ma famille et de moi sont à cause de l’amour que nous ressentons pour ce club, cette ville et tous les gens que nous avons rencontré. Vous allez tous nous manquer. Merci, merci et mille fois merci. »

De son côté, Kylian Mbappé, qui vient tout juste de prolonger avec le PSG, a adressé un message à son coéquipier via son compte Instagram : « Merci légende ! Cela a été un honneur pour moi de jouer avec toi. J’ai pris tellement de plaisir. Je te souhaite le meilleur à ta famille et toi pour la suite. Grande Angel Di Maria ! », a salué le numéro 7 parisien.