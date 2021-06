La Ligue 1 diffusée sur Amazon et Canal Plus jusqu’en 2024

La LFP a trouvé son nouveau diffuseur pour la Ligue 1 jusqu’en 2024. En effet, comme le rapporte RMC Sport via son site internet, l’offre du géant américain (Amazon) a été retenue pour la période 2021-2024. Il y a eu une seule abstention au conseil d’administration de la LFP, le reste des votes ayant été favorable à cette proposition, précise RMC. “Amazon diffusera huit matchs par journée de Ligue 1 pour 250 millions d’euros.” De son côté, Canal Plus diffusera les deux autres matches restants de la journée (28 choix n°1, 10 choix n°3 et 38 choix n°4) pour un montant de 332 millions d’euro par an. “BeIN aura deux matchs de Ligue 2 pour 30 millions d’euros par an. Free conserve les droits quasi-direct/VOD pour 42 millions d’euros par an.” Outre les matches de L1, Amazon a également acquis 80% des droits TV de la Ligue 2 pour 9 millions d’euros par an. Le montant total annuel est de 663 millions d’euros garantis. RMC Sport conclut en indiquant que Amazon “va aussi prendre à sa charge les coûts de production des matchs, pour 25 millions d’euros par an.”

Cette année, Amazon a déjà fait son entrée dans la programmation TV en France. En effet via sa plateforme Prime Video, le géant américain diffuse certains matches de Rolland Garros (l’ensemble des matchs disputés sur le court Simonne-Mathieu ainsi que ceux en soirée sur le court Philippe-Chatrier).