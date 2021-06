Le PSG va jouer le Final Four de la Velux EHF Champions League ce week-end à Cologne. Les Parisiens, qui affrontent Aalborg demain après-midi (15h15), visent leur première victoire dans la compétition. À la veille de ce Final Four, la Champions League a dévoilé son équipe type de la saison 2020-2021. Et dans cette dernière figure deux joueurs du PSG Handball, Dylan Nahi et Mikkel Hansen. Le premier cité a même été élu meilleur jeune de la compétition. Un autre joueur de la Lidl Starligue, Valero Rivera ailier gauche de Nantes, également présent au Final Four, figure dans ce neuf. Une équipe type dominé par le FC Barcelone qui place quatre joueurs.