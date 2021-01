Ivan Cardona va retrouver Kylian Mbappé ce samedi soir sur la pelouse du Parc des Princes pour la rencontre entre le PSG et Brest dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. L’attaquant brestois a côtoyé le numéro 7 parisien au centre de formation de l’AS Monaco. Les deux joueurs ont même remporté la Coupe Gambardella en 2016. Pour Ouest France, Cardona est revenu sur ses années chez les jeunes monégasques avec le champion du Monde. “C’était un gros chambreur, même s’il était jeune. C’est un garçon drôle et super gentil. Ce n’est pas un mauvais garçon qui va s’embrouiller ou se battre. C’est tout dans la rigolade. On avait une équipe très complice à Monaco et on ne parlait pas de foot.“

Ivan Cardona a également évoqué l’évolution de Kylian Mbappé. “Se fixer des objectifs est quelque chose qu’il a toujours su faire. Mais il a explosé. On en a un comme ça tous les siècles. On savait qu’il ferait professionnel et aurait une carrière, mais de là à l’imaginer avec autant de titres qu’aujourd’hui… C’est tout ce qu’on lui souhaitait, mais je n’aurais jamais pensé. Ce qu’il fait est exceptionnel et il mérite ce qu’il a. Je suis content pour lui, il n’y a aucune jalousie. Il a beaucoup financièrement, c’est sûr, certains diront que c’est exagéré, mais c’est le foot d’aujourd’hui. C’est dur de travailler la vitesse. Chez lui, c’est inné. Devant le but il n’y a qu’un mot, c’est un phénomène. Avec tout ce qu’il arrive à faire, à gagner, et pour lui, c’est un jeu. Il a atteint un stade où le foot devient facile. Sa passion ? Moi quand je l’ai connu, il allait à l’école et au foot. Mais en signant pro, quand tu t’entraînes tous les jours, c’est dur de faire les deux. Mais je pense qu’il n’a qu’une passion : le foot. Il aime bien la « play » aussi, mais je ne vois pas autre chose.“