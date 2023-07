Carlo Ancelotti ferme la porte à Kylian Mbappé en conférence de presse

Au coeur du tourbillon médiatique autour du feuilleton Kylian Mbappé, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti s’est montré clair en conférence de presse après la rencontre Manchester United-Real Madrid, qui a vu le club espagnol s’imposer 2-0. Le technicien italien a balayé d’un revers les polémiques envoyant Mbappé à la Casa Blanca.

Partira, partira pas ? Alors que les polémiques s’enchaînent et prennent chaque semaine une nouvelle dimension entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, à Madrid, on ne tremble pas. Malgré le départ de Karim Benzema à Al-Ittihad et le manque criant de renforts offensifs pour le remplacer (Joselu, Brahim et Arda Güler ne semblent pas être des remplaçants désignés), Carlo Ancelotti ne change pas son discours et maintient que la saison se fera dans ces conditions, sans pour autant revoir les ambitions à la baisse. Près d’une semaine après avoir informé que le Real Madrid visait tous les titres malgré la présence d’un seul numéro 9, l’ancien coach du PSG a réitéré et insisté sur sa satisfaction quant au mercato :

« Je suis très heureux des joueurs qui sont arrivés, ils vont nous aider et apporter de la qualité à l’effectif. Fran Garcia va très bien occuper le côté gauche où nous avons eu des problèmes l’an passé. Joselu peut nous apporter un peu plus dans le jeu aérien, au point de penalty. Arda Güler est très talentueux, il est très jeune, je pense que le public va apprécier ce joueur. Jude Bellingham est un grand milieu avec des qualités que nous n’avons pas dans l’effectif. Il se projette très bien vers l’avant sans ballon. L’effectif s’est amélioré. »

Et lorsqu’il s’agit d’évoquer KM7, Ancelotti ne laisse pas place à l’hésitation :

« Je n’ai jamais parlé de joueurs qui ne sont pas à Madrid. Je peux parler du nombre de nouveaux joueurs que nous avons : Bellingham, Fran García, Arda Güler. Brahim aussi, qui revient très bien de son expérience milanaise. C’est un joueur plus fort et plus complet. Je peux également parler de la qualité de Modric, Vinicius ou Rodrygo. Parler de qui n’est pas là ne me semble pas juste. »

Enfin, à l’issue du point presse, un journaliste insiste et demande si Kylian Mbappé n’est pas le remplaçant naturel à Karim Benzema. Même son de cloche pour le technicien italien, qui place toute sa confiance en son collectif actuel.

« Nous l’avons déjà (le remplaçant de Benzema). Ça peut être Joselu ou on peut jouer avec un autre système » affirme Ancelotti. Mais Madrid peut-il tenir une saison avec un seul vrai n°9 ? « Oui. C’est vrai qu’on a toujours eu Karim, même s’il n’était pas un pur neuf, mais le système peut s’adapter aux caractéristiques des joueurs. Un joueur qui est arrivé peut beaucoup apporter sur le plan offensif, à l’image de Bellingham ».

Avec ou sans Mbappé, Carlo Ancelotti a déjà des idées en tête pour le Real Madrid version 2023-24. Peut-on tirer de réelles conclusions de cette conférence de presse ? Cela signifie-t-il que Mbappé restera au PSG ? Que le Real est prêt à tout pour attendre 2024 ? Une chose est sûre, Florentino Perez ne semble pas s’activer pour boucler l’opération cet été.