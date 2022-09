Arrivé au PSG cet été en provenance de Valence, Carlos Soler n’a pas encore eu l’occasion de se montrer avec ses nouvelles couleurs. L’international Espagnol s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2027, soit pour une durée de cinq ans. Pour s’attacher les services du joueur de 25 ans, le Paris Saint-Germain a débourser la somme de 17 millions d’euros + 5 millions en bonus. Celui a qui le rôle de doublure est promis, s’est confié sur ce transfert, ses ambitions, et la Ligue des Champions.

Convoqué cette semaine avec la sélection espagnole pour disputer les deux dernières journées de la Ligue des Nations, Carlos Soler a accordé un entretien à nos confrères du média AS. C’est dans les travées vides du Parc des Princes que le numéro 28 parisien a déclaré : « J’ai toujours eu la capacité de m’améliorer. Je suis venu à Paris pour me battre pour la Ligue des Champions« . Une déclaration qui fait ressentir la confiance qui déborde du milieu de terrain. Ce dernier s’est confié sur ses premiers instants de vie en tant que parisien : « Ces deux semaines ont été très bonnes. J’ai rencontré des gens extraordinaires, qui m’aident dans tout, dans les déplacements de l’hôtel à la formation (Il est toujours à la recherche d’une maison ; NDLR). Je suis très content. Ensuite, jouer ici (il montre les tribunes ; NDLR) au Parc des Princes avec les supporters, les ultras, c’est magnifique. J’ai fait mes débuts contre la Juventus et l’ambiance était super sympa. Je suis venu dans un club immense, leader en Europe, qui aspire à tout gagner« .

« L’obssession » Ligue des Champions

Souvent pointé du doigt pour sa communication et l’obsession faite pour la Ligue des Champions publiquement, le PSG continue de travailler afin de connaître le succès dans la plus prestigieuse des coupes des clubs. Dernier arrivé au club de la capitale, Carlos Soler a également un avis sur les échos concernant cette « obsession » : « Je suis nouveau ici et je ne sais pas s’il faut appeler cela une obsession, mais le PSG est un club qui n’a pas encore gagné la Ligue des Champions et il est clair qu’ils ont les joueurs pour se battre pour cela. Le projet qui est mené est très bon, tant le staff technique que les joueurs et ce qui entoure le club. C’est d’un très haut niveau et cela nous fera concourir au maximum. Je comprends que les gens ici soient excités et veuillent voir leur équipe gagner la Ligue des Champions« .

Image : Instagram @carlos10soler

Une nouvelle fois interrogé sur la Ligue des Champions, l’ancien de Valence a donné ses favoris à la victoire finale : « Il y a toujours un groupe de favoris : le Bayern Munich, le Real Madrid, Barcelone, il y a nous et Manchester City. Il y a des clubs très bons et bien préparés dont le but est de gagner et un seul peut le faire. Espérons que ce soit nous car avoir signé ici, c’est aussi se battre pour la Ligue des Champions« . Sans en faire une obsession, Carlos Soler, à travers ses propos, semble avoir compris que le PSG met un point d’orgue à briller sur la scène européenne.

« Mbappé, Messi et Neymar ? Ce sont des gens normaux«

Le milieu de terrain de 25 ans s’est ensuite exprimé sur le fait de partager le vestiaire avec le trio offensif du Paris Saint-Germain : « Oui, mes amis me demandent, bien sûr. Au final (Mbappé, Messi et Neymar ; NDLR) ce sont des gens normaux. Tu te rends compte quand tu es avec eux, que tu peux leur parler, qu’il n’y a pas de problème. Ce sont des gens normaux. Ce qui se passe, c’est que plus tard sur le terrain, ils décident du jeu pour vous« .

Si Carlos Soler a été une recrue du PSG lors du mercato estival 2022, il n’a pas été le seul. En effet, le club de la capitale a également recruté un nouvel entraîneur, Christophe Galtier. Ce dernier a été l’objet d’une question posée par nos confrères d’AS à l’ancien joueur du FC Valence : « Je suis un joueur du milieu de terrain et j’ai montré ma polyvalence. Je suis venu ici parce que je pense que je peux être important et j’ai signé pour cinq ans. Le temps que j’ai passé ici (avec Galtier ; NDLR) a été très bon, très sérieux. Il sait ce qu’il veut et travaille très bien tactiquement« .

Son arrivée au Paris Saint-Germain

C’est dans les dernières heures du mercato estival 2022 que Carlos Soler s’est engagé avec le PSG. Alors au FC Valence, l’Espagnol voyait peu à peu la fin de son bail avec le pensionnaire de Liga s’approcher. En fin de contrat en juin 2023, aucun accord n’avait été trouvé pour une prolongation à un an de la fin de son contrat. En ce sens, Carlos Soler raconte comment il a été convaincu de signer pour les Rouge & Bleu : « J’ai reçu l’appel du PSG et ils m’ont convaincu que le projet était top et je suis aussi convaincu que je peux m’intégrer à une équipe de haut niveau et que j’ai les qualités pour le faire. Le club qui m’appelle est très attentif à moi, est très intéressé et fait partie des meilleurs clubs d’Europe, même si partir de chez soi n’est pas facile. Mais je voulais faire un pas en avant et je pense que je l’ai fait« .

Un entretien à retrouver en intégralité sur le site internet de nos confrères espagnols d’AS.