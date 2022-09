Hier soir, lors défaite de la France contre le Danemark (2-0) Kylian Mbappé s’est procuré quatre belles occasions, sans pour autant réussir à tromper Kasper Schmeichel avec notamment un face-à-face contre le gardien danois après été lancé en profondeur par Antoine Griezmann. Une action qui a interpellé Jérôme Alonzo, estimant que l’attaquant du PSG est retombé dans ses travers au moment de défier un gardien.

Le face-à-face Schmeichel-Mbappé qui intrigue Alonzo

« Le face-à-face de Mbappé, c’est une action ratée de Schmeichel. Il veut sortir mais finalement il ne sort pas. Du coup, il n’a même pas le gardien qui arrive lancé face à lui donc ça lui ouvre un petit peu l’angle. D’ailleurs les défenseurs centraux s’arrêtent pensant que Schmeichel va sortir. D’habitude, il a un petit jeu de jambes juste avant de tirer qui est très bon. Mais là, il a été pioché trois grands appuis avant de frapper et donc sa frappe part assez mollement, analyse l’ancien du PSG pour l’Equipe du Soir. Ce soir cette action-là est celle qui me pose le plus de questions. Depuis l’année dernière, il a vachement progressé dans le face-à-face, et là ça fait un moment que je le vois retomber dans ses travers d’avant.«