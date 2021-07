Carton du PSG dans le “All-Star Game” de la FIFA

Ce week-end est celui des finales. Celle de la Copa América d’abord avec le Brésil qui reçoit l’Argentine. Puis le choc final de l’Euro 2020 entre l’Italie et l’Angleterre à Wembley. Le PSG sera concerné via Marquinhos, Neymar, Leandro Paredes, Ángel Di María, Marco Verratti et Gigio Donnarumma. Avant ces matches, la FIFA a publié ces XI de rêve continentaux. Dans le “South America’s Ultimate XI” on trouve Marquinhos, Ángel Di María, Neymar mais aussi le plus grand buteur de l’histoire du PSG, Edinson Cavani. Dans la version européenne pour un virtuel “All-Star Game”, on trouve Gianluigi Donnarumma et Kylian Mbappé. Paris est donc bien représenté dans ces équipes imaginaires.

: Bravo – Danilo, Marquinhos, Davinson Sánchez, Alex Sandro – Federico Valverde, Casemiro, Ángel Di María, Lionel Messi, Edinson Cavani, Neymar. XI européen de la FIFA : Donnarumma – Alexander-Arnold, Bonucci, Alaba, Robertson – Modric, Kanté, De Bruyne –Mbappé, Ronaldo, Lewandowski.