Marquinhos : « On a travaillé des choses qui sont importantes pour cette fin de saison »

Ce mardi soir, le PSG affrontait Dunkerque en demi-finale de Coupe de France. Après s’être fait peur, le club de la capitale a marqué quatre fois pour se qualifier en finale (2-4).

Pour valider son billet pour la finale de la Coupe de France, le PSG devait se défaire de Dunkerque. Dans un début de match où il a la possession et la maîtrise du ballon, le PSG va se faire surprendre deux fois et voir le cinquième de Ligue 2, qui a déjà éliminé trois clubs de l’élite (Auxerre, Lille et Brest), créer une petite sensation. Après ces deux coups durs, le club de la capitale va réussir à revenir au score par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, Marquinhos va remettre les deux équipes à égalité avant de voir Désiré Doué, sur une frappe contrée, et Ousmane Dembélé, en toute fin de match, offrir la qualification en finale aux Parisiens (2-4). Au micro de beIN Sports 1, Marquinhos a salué la belle réaction de son équipe après les deux buts dunkerquois.

« C’était une équipe de Dunkerque très courageuse »

« On s’attendait à un match comme ça, un match difficile. On voulait vraiment ne pas prendre de but en début de match parce que l’on savait que le début de match était important. Ça nous a fait travailler des choses importantes pour cette fin de saison qui va être importante. Ça nous a fait travailler le courage, l’intensité pour aller chercher ce résultat. C’était une équipe de Dunkerque très courageuse. Ils ont réussi à être performants sur les détails de la première mi-temps. Ils ont marqué sur un coup franc et un ballon long dévié. Sur les deux buts, ils ont été efficaces. Mais on est très heureux du résultat final. On a eu du courage, on est allé chercher la qualification, on a travaillé des choses qui sont importantes pour cette fin de saison. »

« C’est quelqu’un qui fait beaucoup d’efforts et il est récompensé à la fin »

Comment je sens mes coéquipiers ? Quand on débute une saison, on veut qu’elle se finisse comme ça. On a fait un très bon chemin en championnat, on est en finale de Coupe de France, en quart de finale de la Ligue des champions. Quand on débute une saison, on ne peut pas rêver mieux. C’est la meilleure des fins de saison, il ne faut pas que l’on se relâche maintenant, dans les deux mois les plus décisifs pour nous. Les bons moments arrivent, ce sont les moments que les joueurs rêvent de jouer. Nous, on est là. Il faut continuer comme ça. On est dans une bonne entente comme groupe, dans le travail, dans l’idée de jeu. Je pense que même dans la difficulté, nos idées ne changent pas. On veut toujours aller chercher ce résultat, toujours aller vers l’avant. Même avec le résultat, on essaye toujours de chercher plus, de vouloir plus. C’est une idée que le coach nous a transmise depuis qu’il est arrivé. Aujourd’hui, l’équipe, elle, est comme ça et c’est en grande partie face à lui. Dembélé ? Il a trouvé le chemin du but et nous, ça nous fait plaisir de le voir comme ça. On savait qu’il avait de la qualité, mais il a trouvé une bonne position qui lui permet d’être plus près du but. C’est un meneur de jeu pour nous. Aujourd’hui, le coach a fait des changements en le mettant sur le côté, mais à la fin, il marque quand même. Il a trouvé le chemin et quand tu trouves le chemin, il faut juste continuer comme ça. Il a une très bonne mentalité, il continue de travailler. Sur le match, il n’y a rien à dire. C’est quelqu’un qui fait beaucoup d’efforts et il est récompensé à la fin. »