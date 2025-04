Dunkerque / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Dans un match à deux visages, le PSG est parvenu à renverser l’USL Dunkerque (2-4) pour valider son ticket pour la finale de la Coupe de France.

Le PSG va défendre son titre le 24 mai prochain au Stade de France. Opposé à l’USL Dunkerque, pensionnaire de Ligue 2, en demi-finales de Coupe de France ce mardi, le club de la capitale a dû renverser une situation difficile. Mené 2-0 après une demi-heure de jeu, les joueurs de Luis Enrique ont réussi à réduire la marque juste avant la pause par Ousmane Dembélé avant de prendre définitivement le contrôle de la rencontre au retour des vestiaires pour une victoire finale sur le score de 4-2. Si Ousmane Dembélé a encore sauvé les Parisiens avec un doublé et une passe décisive, la défense des Rouge & Bleu a été très friable.

Dembélé en sauveur, Beraldo en difficulté

Sans surprise, le numéro 10 du PSG reçoit la meilleure note du match dans L’Equipe et Le Parisien avec un 8/10. « Quand ça va mal, il s’occupe de tout ! Toujours en mouvement, en faux 9 puis à droite, le numéro 10 parisien a réveillé les troupes en marquant d’un tir puissant (2-1, 45e) avant de délivrer une passe décisive pour Marquinhos au second poteau (2-2, 48e). Il a plusieurs fois fait chauffer les gants de Jaouen et marque un doublé sans trembler (2-4, 90 + 2e) », analyse LP. De son côté, L’Equipe met également en avant la performance de Désiré Doué (6/10), buteur : « Une entame prometteuse où il est un des rares à proposer et provoquer (5e, 16e) puis il se fait plus discret. Il bascule relayeur à la pause et apporte vitesse et dynamisme. Son peps et son envie sont récompensés, avec de la réussite (62e). Il a fini fort (77e, 78e, 80e). »

Parmi les joueurs en difficulté, Lucas Beraldo a symbolisé la fragilité défensive des Rouge & Bleu dans cette rencontre. Le Brésilien ne s’est pas montré rassurant et récolte la note de 3/10 dans L’Equipe : « Il a débuté à la place de Pacho en défense centrale aux côtés de Marquinhos, le Brésilien a souffert. Il oublie Sasso au deuxième poteau après la déviation de Georgen sur le premier but de Dunkerque. Il commet une grosse faute de relance en donnant un ballon dans les pieds de Skytta mais se rattrape en contrant en corner la frappe du Dunkerquois (45e + 3). Averti (81e). » Autre joueur en méforme, Warren Zaïre-Emery, sorti à la pause. « Alors qu’on espérait le voir plus percutant pour accompagner les phases d’attaque, le Titi a manqué de créativité pour contourner le bloc dunkerquois. Il contre une frappe d’Al Saad (45e + 4) avant d’être remplacé par Ramos », regrette le journal francilien, qui lui donne la note de 3.5/10.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Safonov 4 – Hakimi 4, Marquinhos 6, Beraldo 3, Nuno Mendes 4 – Zaïre-Emery 4 (Ramos 5), Vitinha 5, J.Neves 5 – Doué 6, Dembélé 8, Barcola 4 / Luis Enrique 5

(Le Parisien) : Safonov 3.5 – Hakimi 5, Marquinhos 5, Beraldo 4, Nuno Mendes 4 – Zaïre-Emery 3.5 (Ramos 4), Vitinha 6, J.Neves 5 – Doué 6, Dembélé 8, Barcola 4