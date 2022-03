CDF – Les Féminines du PSG s’imposent face à Montpellier et filent en demi-finale

Fin janvier, les Féminines du PSG n’avaient fait qu’une bouchée de l’OL en 8e de finale de la Coupe de France (3-0). Pour la prochaine étape de cette compétition, les Parisiennes se sont confrontées à Montpellier aujourd’hui. Les joueuses de Didier Ollé-Nicolle se sont imposées sur le même score face aux Montpelliéraines de Yannick Chandiaux.

Après avoir confisqué le ballon à son adversaire, c’est Kheira Hamraoui qui ouvre le score pour le PSG, et ce à deux minutes de la fin de la première période. Le PSG a continué à enfoncer le clou en seconde période, par l’intermédiaire de Grace Geyoro, bien servie par Marie Antoinette-Katoto (52′). Cette dernière a d’ailleurs inscrit le dernier but parisien de la rencontre, d’une tête à la 63e minute. Montpellier a réduit l’écart peu après (72′) mais ne s’est jamais montré menaçant pour les joueurs parisiennes. Le PSG valide donc son ticket pour les demi-finales de la Coupe de France, qui se tiendront à la fin du mois (26-27 mars). Favorites de cette édition, les Parisiennes ont l’occasion d’aller décrocher une troisième Coupe de France après celles remportées en 2010 et 2018.