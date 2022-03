Ce soir, le PSG se déplace sur la pelouse de Nice dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Pour ce choc entre le premier et le troisième du championnat (16 points d’écart entre les deux), Mauricio Pochettino devra faire sans Kylian Mbappé (suspendu), Achraf Hakimi – qui reprendra l’entraînement demain – Sergio Ramos (mollet), Ander Herrera (infection oculaire) et Leandro Paredes, qui a repris l’entraînement hier après avoir manqué la rencontre contre Saint-Etienne en raison de douleurs à l’adducteur. À quelques heures de cette affiche, petit historique entre les deux clubs.

L’historique en faveur du PSG

Parisiens et Niçois s’affronteront pour la 78e fois de leur histoire. Les Rouge & Bleu se sont imposés à 32 reprises, les Aiglons 22 fois pour 23 matches nuls. En 77 rencontres, Paris a marqué 118 buts contre Nice, soit le 14e adversaire avec le plus de buts encaissés. Le club azuréen a marqué 91 fois contre l’équipe francilienne. Paris reste sur 9 matches sans défaites toutes compétitions confondues (6 victoires, 3 nuls). Pour rappel, une défaite aux tirs au but est considérée comme un résultat nul. Quand on se penche uniquement sur la Ligue 1, le bilan est toujours en faveur du PSG. Les Parisiens ont gagné 32 matches, pour 21 nuls et 21 victoires de l’OGC Nice. Le club de la capitale a marqué 114 buts pour 86 encaissés. À Nice, le PSG domine aussi les confrontations avec 15 victoires, 9 nuls et 13 défaites. Les Rouge & Bleu ont marqué 55 buts et ont encaissé 43 buts.

Une cinquième victoire consécutive à l’Allianz Riviera ?

Ces dernières années, le PSG réussi plutôt bien sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Le club de la capitale s’est imposé lors de sept de ses huit derniers matches à Nice. Les Rouge & Bleu restent même sur quatre succès consécutifs en terre niçoise (1-2 lors de la saison 2017-2018 ; 0-3 en 2018-2019 ; 1-4 en 2019-2020 et 3-0 la saison dernière). Et lors de ces quatre victoires, Angel Di Maria a été plus tôt en forme avec quatre buts. Kylian Mbappé, suspendu ce soir, a lui marqué deux buts tout comme Neymar.

Objectif 2900

Depuis de nombreuses années, le PSG est l’équipe qui inscrit le plus de buts en Ligue 1 et toutes compétitions en dépassant largement les 100 réalisations. Ce soir les Rouge & Bleu pourraient passer le cap des 2900 buts inscrits en première division… à la condition d’en marquer deux ce soir. Depuis qu’ils sont présents dans l’élite du championnat, les Parisiens ont donc inscrit 2898 buts.

Pas moins de 41 joueurs ont joué pour les deux équipes

Le PSG et Nice sont aussi liés par une très grande liste de joueurs ayant porté le maillot des deux équipes. En effet, 41 joueurs ont joué pour le club de la capitale et les Aiglons durant leur carrière. On peut citer Hatem Ben Arfa, Christophe Jallet, Mustapha Dahleb, Daniel Bravo, Danijel Ljuboja, Sammy Traoré ou bien encore Marcin Bulka, prêté cette saison par les Rouge & Bleu à Nice. Ce n’est pas un record puisque 50 joueurs ont joué pour le PSG… et Marseille !

La liste complète des 41 joueurs ayant joué pour le PSG et Nice

Fabrice Abriel, Jean-Pierre Adams, Jérôme Alonzo, William Ayache, Dominique Baratelli, Hatem Ben Arfa, Jules Bocandé, Mathieu Bodmer, Jean-Pierre Bosser, Daniel Bravo, Marcin Bulka, José Cobos, Éric Cubilier, Mustapha Dahleb, James Debbah, Guy Delhumeau, Jean Deloffre, Kaba Diawara, Didier Digard, Franck Dja Djédjé, Jean-François Douis, Pierre Dréossi, David Hellebuyck, Jean-Noël Huck, Christophe Jallet, Sylvain Léandri, Jean-Louis Leonetti, Lionel Letizi, Danijel Ljuboja, Larrys Mabiala, Stanley Nsoki, Grégory Paisley, Fabrice Poullain, Jocelyn Rico, Daniel Sanchez, Liazid Sandjak, Marco Simone, Nambatingue Toko, Sammy Traoré, Franck Vandecasteele et Zlatko Vujovic.