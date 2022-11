Pour son deuxième match dans cette Coupe du Monde 2022, le Brésil affrontait la Suisse dans le groupe G, avec Marquinhos titulaire en défense centrale. Malheureux blessé lors de la première rencontre (victoire 2-0) face à la Serbie, Neymar ne figurait pas sur la feuille de match.

Les deux équipes avaient fait leur entrée en lice dans ce Mondial au Qatar en l’emportant. Avec trois points chacun, Suisses et Brésiliens se livraient une bataille on ne peut plus importante au Stadium 974 de Doha. Une enceinte dans laquelle la victoire était synonyme de qualification en huitième de finale en cette fin d’après-midi. La rencontre concernait un joueur du PSG et pas n’importe lequel puisque c’était le capitaine, Marquinhos, qui était sans surprise titularisé aux côtés de Thiago Silva. Touché à la cheville, Neymar était lui absent.

Un seul être vous manque… ❌🇧🇷 pic.twitter.com/GVFxzNrF1p — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 28, 2022

Le Brésil se qualifie sans génie pour les 8es de finale

Et sans le numéro 10, le Brésil a éprouvé de grandes difficultés à trouver la faille dans le bloc de la Nati. Après une entame de match équilibrée entre les deux nations, la Seleção brasileira a tenté sans réussite d’ouvrir le score par l’intermédiaire de Vinicius (27′) et Raphinha (31′) mais Yann Sommer est resté vigilant sur sa ligne. En seconde période, le Brésil n’arrivait toujours pas à trouver le chemin des filets et Vinicius Jr voyait même son but être refusé pour une position de hors-jeu initiale de Richarlison (65′). Finalement, c’est Casemiro qui a délivré le Brésil d’une frappe limpide en fin de match (1-0, 83′). Sans afficher un visage séduisant, le quintuple vainqueur de la compétition s’impose 1-0 et se qualifie donc pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, reste désormais à savoir si Neymar Jr sera suffisamment rétabli de sa blessure à la cheville. Les Brésilien disputeront une dernière rencontre en phase de groupes face au Cameroun le 2 décembre prochain.

Les compositions de Brésil / Suisse

Le XI du Brésil : Alisson – Militao, Marquinhos , Silva, Alex Sandro (Telles, 86′) – Raphinha (Antony, 73′), Fred (Guimaraes, 58′), Casemiro, Vinicius – Paqueta (Rodrygo, 46′), Richarlison (G.Jesus, 73′)

: Alisson – Militao, , Silva, Alex Sandro (Telles, 86′) – Raphinha (Antony, 73′), Fred (Guimaraes, 58′), Casemiro, Vinicius – Paqueta (Rodrygo, 46′), Richarlison (G.Jesus, 73′) Le XI de la Suisse : Sommer – Widmer (F.Frei, 86′), Akanji, Elvedi, Rodriguez – Rieder (Steffen, 59′), Xhaka, Sow (Seferovic, 75′) – Embolo (Aebischer, 75′), Vargas (E.Fernandes, 59′).

