Première nation qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, l’équipe de France disputera son dernier match de la phase de groupes ce mercredi (16h sur TF1 et beIN SPORTS 1) face à la Tunisie. Si de nombreux changements sont à prévoir dans le onze de départ, Kylian Mbappé pourrait ne pas être concerné par ce turn-over.

Première de son groupe (6 pts, +4) devant l’Australie (3 pts, -2), l’équipe de France a de forte chance de terminer en tête du classement à moins d’un scénario catastrophe face aux Tunisiens, combiné à une large victoire des Socceroos contre le Danemark. Et face à la Tunisie, le sélectionneur des Bleus va réaliser une large revue d’effectif par rapport à la victoire face aux Danois (2-1) ce week-end.

Kylian Mbappé devrait enchaîner

Comme le rapporte L’Equipe, « la tendance voulait ces dernières heures que le staff procède à cinq ou six changements dès le coup d’envoi. » Ainsi, Steve Mandanda pourrait avoir l’occasion de débuter dans les cages. Seul latéral gauche de métier présent dans le groupe après la blessure de son frère Lucas Hernandez, Théo Hernandez devrait aussi souffler. Depuis plusieurs jours, le staff tricolore tente une expérience avec Eduardo Camavinga dans le couloir gauche. De retour de blessure face au Danemark, Raphaël Varane pourrait enchaîner et être associé à Ibrahima Konaté en défense centrale. Décevant lors de l’entrée en lice des Bleus face à l’Australie (4-1), Benjamin Pavard pourrait avoir l’occasion d’afficher un meilleur visage dans le couloir droit de la défense, surtout avec la menace de suspension qui plane au-dessus de la tête de son concurrent Jules Koundé.

🚨 | Mbappé devrait être titulaire contre la Tunisie malgré 6 à 7 changements annoncés pour ce match 🇫🇷✅



👕 Le XI probable : Mandanda – Pavard, Varane, Konaté, Camavinga – Fofana, Rabiot/Guendouzi, Griezmann – Coman, Giroud, Mbappé pic.twitter.com/GHL9vY70sv — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 28, 2022

« Au milieu, Deschamps ne devait pas changer son système et continuer à utiliser Antoine Griezmann dans un rôle hybride », précise L’E. Dans l’entrejeu, Youssouf Fofana devrait avoir sa chance mais un doute subsiste sur l’identité du troisième homme entre Adrien Rabiot et Mattéo Guendouzi. Meilleur buteur de la compétition avec 3 buts et 1 passe décisive, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, « a déjà fait part de sa volonté d’enchaîner », reste désormais à savoir s’il sera écouté par le staff ou non. Enfin, Olivier Giroud et Ousmane Dembélé sont pressentis pour laisser leur place respectivement à Marcus Thuram et Kingsley Coman.