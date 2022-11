Si la sélection du Brésil a perdu Neymar pour les deux prochains matches au minimum, elle pourra compter sur l’autre Parisien, Marquinhos, qui a gagné en expérience dans le groupe brésilien depuis quelques années.

Après une Coupe du monde 2018 frustrante où il avait seulement disputé 5 minutes jusqu’à l’élimination du Brésil en quarts de finale (défaite 1-2 face à la Belgique), Marquinhos arrive avec un autre statut lors de ce Mondial 2022. En effet pendant cette période de quatre ans et demi, le capitaine du PSG est devenu l’un des hommes de bases de Tite en étant le joueur qui a joué le plus de matches (45) et de minutes (4.166). Après quelques mois compliqués avec le maillot parisien, le défenseur brésilien de 28 ans a retrouvé un niveau conforme à ses qualités et aborde donc cette Coupe du monde au Qatar avec confiance et un rôle de leader dans sa sélection. Même s’il n’est pas le joueur le plus âgé de cet effectif, Marquinhos joue un rôle de premier plan sur et en-dehors du terrain. Le joueur des Rouge & Bleu « guide les jeunes joueurs, est choisi pour prendre la parole dans les moments délicats – il est le seul à avoir accordé deux conférences de presse jusqu’à présent, la première à Turin et la seconde ce dimanche, à la veille du deuxième match – et représente le groupe dans les discussions internes », rapporte Globo Esporte.

🗣️ | Marquinhos sur Neymar :



“Il dort en salle de kiné, il reste là-bas 24h/24. Cela montre qu’il veut être avec nous. On ne sait pas quand, mais aujourd’hui je le vois confiant pour son retour ! » 📈🇧🇷 pic.twitter.com/zmhSJE5d9d — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 27, 2022

« Aujourd’hui, je me sens beaucoup plus expérimenté »

Présent en conférence de presse ce dimanche, Marquinhos est revenu sur son expérience acquise au fil des années avec la Seleção brasileira. « Aujourd’hui, je me sens beaucoup plus expérimenté, à l’aise, avec tous les moments que j’ai vécus dans la Seleção. Cela fait partie du processus. C’est un processus qui mène à la Coupe du monde. Avec plus d’expérience, on traite mieux les choses, on les comprend mieux. Et pour un poste comme le mien, cette expérience est importante (…) Aujourd’hui, il est clair pour moi de le comprendre. Aujourd’hui, je suis disponible pour la Seleção, je l’ai toujours été, je vis un rêve. Le but et l’objectif sont les suivants : apporter l’expérience qui nous a permis d’arriver jusqu’ici et mettre tout cela en pratique pour poursuivre notre rêve. » Si face à la Suisse (cet après-midi à 17h sur beIN SPORTS 1), Tite devra composer sans Neymar Jr, il pourra compter sur son homme fort Marquinhos, qui disputera son 72e match avec le maillot du Brésil, mais seulement son troisième en Coupe du monde.