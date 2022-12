Cet après-midi (16 heures, BeIN Sport 1), l’Argentine et la France s’affrontent en finale de la Coupe du Monde. Pour cette rencontre, les deux sélectionneurs – Didier Deschamps et Lionel Scaloni – devraient pouvoir compter sur un toutes leurs forces vives.

Quelques jours avant la finale de la Coupe du Monde entre l’Argentine et la France, Didier Deschamps a dû faire face à plusieurs joueurs victimes d’un virus. Mais plus de peur que de mal, tous les joueurs étaient présents à la séance de veille de match. Le sélectionneur des Bleus pourra donc aligner sa meilleure équipe pour affronter l’Albiceleste. Dans les buts, Hugo Lloris sera évidemment présent. Il devrait être défendu par Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano et Théo Hernandez. Le milieu serait occupé par Antoine Griezmann, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. Pour l’attaque, du classique aussi avec Ousmane Dembélé, Olivier Giroud et Kylian Mbappé.

Un 4-4-2 pour l’Argentine ?

Du côté de l’Argentine, Lionel Scaloni a travaillé plusieurs systèmes lors de ses différentes séances d’entraînements. Un avec cinq défenseurs, un 4-3-3 avec Angel Di Maria qui retrouverait une place de titulaire dans l’attaque de l’Albiceleste et un 4-4-2 avec une titularisation de Leandro Paredes. La presse française place l’Argentine en 5-3-2 avec Emiliano Martinez dans les buts, une défense centrale composées d’Otamendi, Martinez et Romero, Montiel et Acuna dans le rôle des pistons. Le milieu de terrain serait composé de Mac Allister, Fernandez et De Paul alors que Lionel Messi et Alvarez joueraient en pointe. Du côté de Tyc Sports, on émet un doute sur la présence ou non d’Angel Di Maria dès le coup d’envoi. Si l’ancien du PSG est titulaire, il prendrait la place de Martinez et l’Argentine jouerait en 4-3-3.

Les compositions probables d’Argentine / France