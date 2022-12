Revue de Presse PSG : Coupe du monde, Messi, Mbappé, Paredes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 18 décembre 2022. Jour-J pour la finale de Coupe du monde entre la France et l’Argentine, le duel entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, Leandro Paredes et Kylian Mbappé qui ne s’entendent pas, le défi d’une vie pour la Pulga…

Dans son édition du jour, le Parisien fait sa Une sur la finale de la Coupe du Monde entre la France et l’Argentine. Le quotidien francilien fait un focus sur le match dans le match entre les deux coéquipiers du PSG, Lionel Messi et Kylian Mbappé. « Leur opposition n’aura pas le passif de celle qui, en quarts de finale, a confronté Hugo Lloris et l’Anglais Harry Kane, partenaires depuis neuf ans à Tottenham. Elle ne sera pas, non plus, étreinte par l’émotion ayant accompagné les pas des « demi-frères » Achraf Hakimi et Kylian Mbappé en demi-finale. » Mais elle sera portée par le respect mutuel entre les deux joueurs du PSG.

Ce duel aura aussi un impact sur le Ballon d’Or 2023 assure le quotidien régional. Le vainqueur aura de forte de chance de s’offrir le plus prestigieux des prix individuels du football. La Coupe du Monde est la quête ultime du numéro 30 du PSG. « Celle qui le fera égaler Maradona dans le cœur des Argentins et devenir l’incontestable meilleur joueur de foot de l’histoire moderne. » L’Argentin a expliqué que cette finale serait la dernière rencontre de sa carrière en Coupe du Monde. Le Parisien explique que « pouvoir dire qu’ils y étaient ou du moins qu’ils l’ont vécu vivants : voilà ce que l’immense partie des fans espère ce dimanche soir avec un triomphe de Messi. » Ce qui n’est évidemment pas le cas de Kylian Mbappé. L’attaquant (23 ans) veut marquer l’histoire de son sport et apparaître au côté de Pelé dans les records de précocité. Il est déjà le premier joueur de moins de 24 ans, il les aura dans deux jours, à avoir marqué neuf buts en Coupe du Monde (7 pour la légende brésilienne). En cas de succès, la France et lui conserveraient leur titre, chose qui n’est plus arrivé depuis 60 ans et le Brésil de…Pelé (1958 et 1962). L’attaquant du PSG pourrait aussi devenir le quatrième joueur à marquer un but dans deux finales différentes.

Le Parisien évoque aussi la relation entre Kylian Mbappé et Leandro Paredes. « Le milieu de terrain argentin n’apprécie pas l’attaquant tricolore, qui le lui rend bien » fait savoir le quotidien francilien. Ce dernier fait savoir que lorsque Luis Campos est arrivé au sein du PSG, il avait comme priorité de trouver une porte de sortie à Leandro Paredes. Le conseiller sportif « avait eu trop d’échos négatifs » sur l’international argentin « pour le conserver. » Le dirigeant portugais avait « bien sûr écouté Kylian Mbappé« , qui n’apprécie pas le milieu de terrain. Le Parisien explique que Mbappé n’était pas le seul à ne plus supporter Paredes. « En dehors des Sud-Américains là depuis longtemps (Di Maria, Neymar voire Marquinhos) ou fraîchement arrivés (Messi), peu de membres du vestiaire restaient partisans du joueur. » La brouille entre les deux joueurs trouve son origine « dans les sentiments ambivalents de Neymar envers Mbappé. » Dès son arrivée au PSG en janvier 2019, Leandro Paredes « s’est mis dans les pas de Neymar » le protégeant des coups sur le terrain et tissant avec lui une amitié. Quand Neymar « a pris ombrage de la nouvelle dimension populaire et sportive du Français, Paredes a multiplié les coups de sang à l’encontre de ce qui touchait de près ou de loin au meilleur buteur de la Ligue 1. »

L’Equipe fait également sa Une sur la finale de la Coupe du Monde entre l‘Argentine et la France et sur le duel Lionel Messi / Kylian Mbappé.

Pour Vincent Duluc, « Argentine-France est une finale que l’on aime déjà, et qui réunit les deux histoires parallèles qui nous auront le mieux occupés pendant cet hiver doux comme le sable chaud : l’émergence peu soupçonnable d’une force d’envergure mondiale au cœur d’une équipe de France qui s’est rajeunie et réinventée sous le double effet de la contrainte et de la réflexion de son sélectionneur et le dernier rêve de Lionel Messi (35 ans), qui est plus qu’un joueur, plus qu’un numéro 10, plus que le capitaine de l’Argentine. » Le journaliste qui rappelle que les deux sélections se lancent dans la quête d’une troisième étoile et que cette finale semble une apothéose de ce mois de compétition au Qatar.

L’Equipe évoque aussi Lionel Messi et son défi d’une vie avec cette Coupe du Monde. Le numéro 30 du PSG, qui va devenir le joueur le plus capé de l’histoire du Mondial avec un 26e match, pourrait avoir « une occasion idéale de clore en beauté une relation longtemps contrariée avec sa sélection et son pays » lors de cette finale entre l’Argentine et la France. Le quotidien sportif explique que durant toute sa carrière, l’ancien barcelonais a dû supporter l’ombre de Diego Maradona à qui il a sans cesse été comparé. Sa relation avec le peuple argentin a été contrariée par les finales perdues en Coupe du monde (2014) et Copa America (2007, 2015, 2016) mais également ses deux « retraites internationales » en 2016 (pendant 6 semaines) et après le Mondial 2018 (huit mois). « Au fil des ans, il a encaissé les critiques sur sa différence de rendement entre le Barça et l’Albiceleste. Il en a souffert, avec en point d’orgue ces sifflets reçus par ses propres supporters lors de la Copa America 2011. » Malgré ça, son amour pour son pays et le maillot de l’Albiceleste a été indéfectible. Durant son adolescence, la fédération espagnole avait tenté plusieurs fois de le convaincre de jouer pour la Roja. Mais à chaque fois, « la réponse avait été claire : il voulait jouer pour son pays natal. […]Dans cette Coupe du monde de la dernière chance, il n’y a plus de masque, l’émotion et la communion avec les supporters affleurent à chaque partie« , assure l’Equipe. Lors de la finale, La Pulga a rendez-vous avec l’histoire et aura beaucoup en jeu. « Un titre de meilleur buteur, la palme du meilleur joueur du tournoi, un avantage conséquent en vue du Ballon d’Or aussi. Et la chute, joyeuse ou cruelle, d’une longue histoire.«