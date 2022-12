Cet après-midi (16 heures, BeIN Sports 1, TF1), l’Argentine et la France s’affrontent en finale de la Coupe du Monde. Comme dans l’Hexagone, cette affiche fait la Une de la presse argentine. Cette rêve de voir l’attaquant du PSG, Lionel Messi, soulever le trophée Jules Rimet.

Olé, l’un des grands quotidien sportif en Argentine, a axé son analyse de cette rencontre sur le duel entre les deux joueurs du PSG, Lionel Messi et Kylian Mbappé. « Messi passe son temps à battre des records de buts, de passes décisives. Et Mbappé, petit à petit, commence à faire de même et ses 23 ans à peine le placent dans une position où il sera difficile pour lui de ne pas battre certains des mêmes records que Leo détruit aujourd’hui. L’un possède le charisme inné qui éveille les rêves dans toutes les régions du monde, où il y a clairement beaucoup plus de fans de Messi que de fans de l’Argentine. L’autre a tout pour devenir son successeur. Il est certain que celui qui gagnera ce duel sera celui qui soulèvera la coupe. Que le meilleur gagne, que Messi gagne », lance Olé.

36 ans d’attente pour les Argentins

De son côté, Clarin c’est Messi et sa dernière chance de remporter la Coupe du Monde qui occupe tout l’avant-match d’Argentine / France. « C’est sa dernière chance de décrocher la gloire. Voir Messi soulever ce trophée […]est l’image qui manque à l’album de l’histoire de ce sport, le plus populaire de tous. […]L’enjeu est de revenir au sommet 36 ans plus tard. Avec l’envie irrépressible de donner enfin le trophée à Messi. » La Nacion parle également de cette attente des de 36 ans pour voir l’Argentine s’offrir une nouvelle Coupe du Monde après celle de 1986. Ce serait possiblement une troisième pour l’Albiceleste, elle qui avait remporté son premier mondial en 1978.