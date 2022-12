Cet après-midi (16 heures, TF1, BeIN Sports 1), l’Argentine et la France s’affrontent en finale de la Coupe du Monde. Une rencontre qui verra s’opposer deux joueurs du PSG, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Ancien coéquipier du Français et de l’Argentin, Javier Pastore s’attend à un beau duel entre les deux hommes.

Le PSG est assuré d’avoir un nouveau champion du Monde dans ses rangs à l’issue de la finale de Coupe du Monde entre l’Argentine et la France cet après-midi (16 heures). Lionel Messi et Kylian Mbappé s’affrontent pour le Graal mondial. Présent au Qatar depuis deux semaines, Javier Pastore sera dans les tribunes du stade de Lusail pour encourager ses compatriotes. Il sera au première loge pour voir le duel entre ses anciens coéquipiers, Lionel Messi – avec l’Argentine – et Kylian Mbappé, au PSG pendant un an (2017-2018). El Flaco attend avec impatiente ce duel.

« À la fin, le PSG sera gagnant ! »

« Voir Messi et Mbappé face-à-face en finale d’une Coupe du monde, c’est vraiment une belle chose. Ce sont les deux joueurs qui marquent la période actuelle et qui jouent le plus beau football, ils sont au plus haut niveau, ça ne peut qu’être un joli duel, salive l’ancien du PSG pour Le Parisien. Ça va être un spectacle pour tous les gens qui vont regarder cette finale au stade ou devant leur télévision. Comme on en a parlé avec des gens du club, à la fin, le PSG sera gagnant ! Ils défendent le même maillot en club, ils jouent en France. C’est exceptionnel.«

« Mbappé a cette mentalité d’aller chercher toujours plus haut »

Javier Pastore a ensuite évoqué ce qu’il l’épatait le plus chez Kylian Mbappé. « Chez Kylian, c’est sa vitesse exceptionnelle, le dribble et sa capacité à se montrer décisif. Dès qu’il s’approche de la surface, il sait ce qu’il va faire et il le fait bien. C’est un aspect de son jeu qu’il a énormément amélioré au fil des saisons. Maintenant, il est à un niveau exceptionnel. Quand il est arrivé en 2017 à Paris, il avait déjà de la qualité mais il n’était pas décisif. Désormais il a gagné en expérience et c’est un joueur qui va encore s’améliorer ! Il s’améliore encore, encore et encore. Il ne s’arrête pas. Il a cette mentalité d’aller chercher toujours plus haut.«

« Messi est devenu un joueur tactique, intelligent »

L’ancien de Palerme a aussi encensé Lionel Messi. « Pour Leo, c’est plus ou moins la même chose, mais ça fait quinze ans qu’il est à ce niveau. Il a complètement changé son jeu, ce n’est plus le Leo qui dribblait quinze joueurs et qui marquait grâce à sa vitesse. Il est devenu un joueur tactique, intelligent. Il cherche toujours les espaces pour créer les différences. C’est un joueur complet. Faire ça à 35 ans et jouer tous les matches de cette compétition à un niveau exceptionnel, c’est magnifique. C’était difficile d’imaginer ça même si son début de saison avec le PSG avait montré qu’il était toujours capable de faire des matches complets.«