Marie-Antoinette Katoto et Kylian Mbappé ont le même âge (23 ans), ont le même poste sur le terrain – attaquant – et ont vécu les mêmes six derniers mois. En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, les deux ont mis du temps pour faire un choix pour l’avenir. Ils ont finalement décidé de prolonger de trois ans avec les Rouge & Bleu, soit jusqu’en juin 2025. Les deux voulaient des garanties sur le futur du club de la capitale et ont eu des réponses positives. Katoto a expliqué qu’elle s’inspirait de son homologue masculin. Dans un entretien accordé à l’Equipe, elle a dévoilé ce qu’elle aimerait « copier » chez Mbappé.

« J’aimerais bien avoir sa confiance »

« J’aimerais bien avoir sa confiance. Je lui en prendrais bien un petit peu. C’est une bonne chose d’en avoir, même si je n’aimerais pas vraiment en avoir autant que Kylian. Parce qu’il est comme ça, pas moi. C’est une question de nature, il a toujours su où il voulait aller, ce qu’il voulait faire. On se connaît bien. On a eu à peu près la même formation à Clairefontaine. C’est un très grand joueur, mais il n’a pas encore montré tout son potentiel. Moi non plus. Il a énormément progressé et il lui reste de la marge, il le sait. Je le sais aussi. On a encore, tous les deux, une énorme marge de progression. Mais la différence entre nous est la confiance.«