Kylian Mbappé, après de très long mois de réflexion, a décidé de prolonger son contrat avec le PSG de trois ans. L’attaquant sera donc un joueur parisien au moins jusqu’en juin 2025. Actuellement en vacances, l’international français est à New York. Hier, lui qui a signé un partenariat avec la NBA avec sa société de production, a assisté à la DRAFT du championnat de basket américain. Lors de son séjour new-yorkais, il a accordé une interview à BFM TV. Extraits choisis.

Ma photo sur Time Square

« C’est sympa. C’est pour la nouvelle chaussure avec Nike. On a fait un spot photo, il y avait beaucoup de monde mais ça s’est bien passé. C’est super d’avoir cette reconnaissance dans le monde entier. Les Etats-Unis, c’est un grand pays. J’ai toujours aimé venir ici. D’avoir ses reconnaissances là ici dans cette belle ville de New York, c’est quelque chose de spécial. »

Les Américains

« Ils aiment beaucoup le PSG. Je pense que c’est dû à la collaboration avec Michael Jordan et qu’il y est des stars internationales qui jouent dans notre équipe. Ils connaissent beaucoup le PSG, l’Equipe de France aussi avec la Coupe du Monde qui approche. Ils étaient contents que je reste. Je ne savais même pas que ça avait traversé les frontières et jusqu’ici. Ils étaient contents que je reste. Et j’espère encore gagner la Coupe du Monde.«

Ses prises de positions

« J’ai jamais eu pour habitude de me cacher. Bien sûr, c’est un terrain glissant. Mais comme je le dis souvent je n’ai pas envie de me contenter de jouer au foot et rentrer chez moi. Je suis comme tout le monde, je suis un homme de cette société. Je pense que tout le monde donne son avis, c’est juste que ma voix porte un peu plus. J’essaye vraiment d’agir avec mes valeurs et mes principes. Ça peut faire avancer les choses, bouger les lignes. Et ça permet aussi de laisser une trace autre que le football. C’est laisser une trace en tant qu’homme. Ma vie de footballeur, elle va s’arrêter un jour. Ma vie d’homme j’espère qu’elle va durer beaucoup plus longtemps. Malgré le fait que l’on doit rester concentré sur notre métier, on n’est pas enfermé dans cette bulle. »

Les paroles de Nasser al-Khelaïfi sur ses valeurs et celles de sa famille

« Ça me touche ? Oui, beaucoup. Venant de ton président, c’est un message qui fait plaisir. Mais il y a eu un PSG avant moi et il y en aura un après moi. Tout le monde sait que je veux laisser ma trace dans ce club. Le Paris Saint-Germain a cette identité, moi je ne fais qu’apporter ma pièce à l’édifice. Le Paris Saint-Germain restera toujours le Paris Saint-Germain. Il a eu cette identité depuis sa création. Moi je veux juste apporter cette belle page du magnifique livre du Paris Saint-Germain.«

La fin du bling-bling au PSG

« Je ne sais pas si je suis le contre-exemple du bling-bling parce que quand tu as ta tête sur Times Square, tu es un peu bling-bling mais j’ai toujours fait du football ma priorité, pour moi l’un ne peut pas aller sans l’autre. Après, je comprends le message du club, c’est aussi le message que l’on m’a passé. Au-delà de vouloir me faire rester moi, je pense que c’est vraiment la volonté du club. C’est le club qui veut ça. Et moi, je n’ai fait que rentrer dans ce projet-là, celui que l’on m’a proposé. Je n’ai pas été à la base de ce projet. Avec tous les changements qui vont se passer, il va se passer des belles choses. Je suis l’actualité comme tout le monde. Je n’ai jamais trop coupé. On va voir ce qu’il va se passer dans les prochains jours. »

Son président qui explique que ce n’est pas Mbappé qui décide de tout

« Il ne m’enlève pas de pression, il dit juste la vérité. Moi, je ne choisis rien. Les gens le pensent, le penseront encore parce que c’est une manière facile de faire passer des messages indirects. Mais je n’ai pas de problème avec ça. C’est le club avant tout. Le club passe avant tout le monde, avant moi, même si je suis un joueur important. C’est le projet du club, pas le mien. À partir de ce moment-là, les choses sont claires. Et je reviendrai à la reprise faire ce que je fais de mieux, jouer et marquer des buts. »

Meilleur buteur de l’histoire du PSG

« Meilleur buteur de l’histoire du PSG, je pense que ça peut bien se passer. Maintenant, ça va être quelque chose d’incroyable si je parviens à le faire. Mais je pense que si je continue comme ça, il n’y a pas de raison. Les gens savent ce que ça représente pour moi ? Je ne sais pas. Est-ce que moi aussi je l’ai exprimé. Je ne pense pas. J’ai toujours été dans cette notion de performance, de toujours être bon tous les trois jours. Donc je n’ai peut-être pas eu forcément le temps de déclarer ô combien ce club est important pour moi. Je n’en n’ai jamais voulu aux gens. Quand on me disait que je n’avais pas forcément la reconnaissance que je méritais, peut-être que je ne l’ai jamais cherché cette reconnaissance. J’ai toujours été concentré dans mon travail. Je n’ai peut-être pas eu le temps d’être assez romantique avec les gens ou avec les supporters. Bien sûr que pour marquer l’histoire, il y a ce côté romantique, émotionnel. Mais j’ai toujours pensé que la première base était d’être performant. Quand tu es performant, que l’on t’aime ou pas, tu es reconnu. Ça a toujours été ma priorité. Ce club compte beaucoup pour moi, tout le monde le sait.«

Gagner la Ligue des Champions

« Bien sûr que la Ligue des Champions est un objectif. C’est l’objectif clair, affiché, annoncé. On n’a pas besoin d’énumérer beaucoup plus d’adjectifs. C’est ça que l’on veut. Maintenant, on sait qu’il y a un chemin. Je pense que ça repasse aussi par faire l’unanimité sur le plan national parce que ces deux dernières années, on ne l’a plus fait. Quand on voit cette année ou l’année dernière, on faisait moins peur, on était moins intouchable. Ça passe par là aussi gagner la Ligue des Champions. Qu’il n’y est plus beaucoup de discussions en championnat, même si ça enlève un peu de suspens. On est de notre côté, on fait ce que l’on peut. Je pense que ça repasse par là, retrouver les bases pour ensuite essayer d’aller conquérir l’Europe.«