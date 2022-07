Comme Kylian Mbappé, Marie-Antoinette Katoto a pris de long mois pour faire un choix sur la suite de sa carrière. En fin de contrat le 30 juin avec les Féminines du PSG, la meilleure buteuse de l’histoire du club a décidé de prolonger son contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2025. Pour PSG TV, elle s’est confiée sur ses motivations, ses ambitions…Extraits choisis.

Sa prolongation de contrat

« C’est beaucoup de fierté, beaucoup de joie, de continuer l’aventure dans mon club de cœur. Je voulais vraiment remercier le Président pour tout ce qu’il a fait afin que je puisse prolonger. Tous ces échanges ont été vraiment positifs pour l’avenir, pour ce qui va être mis en place. On a eu les mêmes discours, on est allés sur le même chemin. »

Son club de cœur

« Un club de cœur, c’est un club pour lequel tu te surpasses. Pour lui, tu fais des choses que tu ne ferais pas dans un autre club. C’est aussi le club dans lequel j’ai été formée, c’est le club qui te voit grandir et qui grandit en même temps. C’est aussi toute cette relation nouée avec les supporters et avec toutes les personnes que tu as rencontrées dans ce club. Ça représente énormément. À chaque fois que je porte ce maillot, que je joue avec, c’est un sentiment indescriptible. Et puis, c’est du football, c’est mon métier, et pour ça j’ai de la chance. J’ai beaucoup de chance d’être là.«

Ses attentes pour la section féminine

« Je pense qu’on va continuer d’être une équipe très ambitieuse. Je pense qu’on va passer un vrai cap footballistiquement. On a connu beaucoup de changements, on a acquis beaucoup de maturité. C’est une bonne chose. Je pense qu’on est prêtes depuis des années. On a une bonne base, une très bonne base. Après, j’ai compris cette saison que c’était peut-être aussi à moi d’aller un peu plus taper à certaines portes. J’ai beaucoup discuté avec certaines coéquipières, on avait la même vision et j’espère que ce sera bénéfique pour nous toutes.«

Ses attentes sur la saison à venir

« J’espère que nous réussirons à redevenir nous-mêmes, à retrouver l’équipe qu’on a toujours été. Ensuite, j’espère qu’on arrivera à soulever un nouveau trophée, comme on a su le faire sur les deux dernières saisons. Et enfin, forcément, j’espère qu’on passera le cap d’aller en finale de la Ligue des champions.«

Un message pour les supporters ?

« Oui. Je leur dirais que de compter sur moi pour retourner sur le terrain et tout donner ! On va continuer d’être l’équipe qu’on est, on va continuer à entretenir avec eux notre belle entente. Je les remercie pour leur soutien depuis des années. On va tout faire pour continuer l’aventure ensemble.«