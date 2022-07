Pour renforcer son attaque, le PSG pense depuis plusieurs semaines à Gianluca Scamacca. Mais si les Rouge & Bleu ont trouvé un accord avec l’international italien (23 ans), les négociations butent avec Sassuolo sur le montant du transfert. Le PSG ne voudrait pas offrir les 50 millions d’euros que réclame le club de Serie A. En plus de cette piste, les dirigeants parisiens aimeraient récupérer Robert Lewandowski. L’attaquant polonais serait l’option numéro 1 pour renforcer l’attaque. En fin de contrat en juin 2023, il a fait savoir qu’il ne comptait pas rester au Bayern.

Depuis plusieurs semaines, on explique que Robert Lewandowski a une préférence pour son futur, rejoindre le FC Barcelone. Mais selon les informations de Chrisitan Falk – journaliste de Bild – le PSG et Chelsea seraient toujours intéressés par l’ancien du Borussia Dortmund. Les deux clubs devraient se lancer dans la bataille seulement si un accord entre le Bayern Munich et Barcelone n’aboutit pas. Pour rappel, le Bayern Munich demanderait 50 millions d’euros pour son attaquant (33 ans) alors que le Barça aurait proposé 40 millions d’euros plus des bonus. Le journaliste allemand indique enfin que Lewandowski préférerait signer au FC Barcelone ou à Chelsea plutôt que de rester chez le champion d’Allemagne.

